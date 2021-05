Bahn vereinfacht Vorgang Entschädigung per Online-Formular

Wenn die Bahn zu spät oder gar nicht fährt, haben Fahrgäste ein Anrecht auf Entschädigung. Die kann künftig auch online beantragt werden. Bislang war das Verfahren umständlich und bürokratisch.

Der Zug verspätet sich oder fährt gar nicht - ein Ärgernis, das viele Kunden und Kundinnen der Deutschen Bahn kennen. Zwar gibt es ein Recht auf Entschädigung, aber diese zu beantragen, war bislang umständlich und schreckte viele Fahrgäste ab. Das soll sich jetzt ändern: Wie die Bahn bekannt gab, besteht vom kommenden Monat an die Möglichkeit, die Entschädigung online über das Kundenkonto zu beantragen. Voraussetzung: Das Ticket muss online oder mobil gekauft worden sein.

"Schnell, einfach und transparent"

Bahnchef Richard Lutz erklärte, das Unternehmen löse damit ein Versprechen ein: "Bahnkundinnen und Bahnkunden können ab 1. Juni mit wenigen Klicks ihre Entschädigung digital einreichen. Das ist schnell, einfach und transparent." Um Entschädigung zu beantragen, muss die betroffene Fahrt mit Fern- oder Regionalzug auf der Benutzeroberfläche von Webseite oder Handy-App ausgewählt werden. Insgesamt dauere der Vorgang nicht länger als fünf Minuten, gibt die Bahn an. Die meisten Daten seien voreingestellt; es müssten also keine Zugnummern mehr herausgesucht werden.

Bisheriges Verfahren bürokratisch

Bislang mussten Bahnkunden ein sogenanntes Fahrgastrechteformular ausfüllen und dieses zusammen mit der Fahrkarte entweder per Post an die Deutsche Bahn schicken oder in einem Reisezentrum am Bahnhof abgeben. Für dieses umständliche und wenig umweltfreundliche Verfahren stand der Konzern schon länger in der Kritik. Zwar schafft die Bahn das Papierformular nicht ab, will es aber nach und nach überflüssig machen. Nach Angaben des Unternehmens kaufen mittlerweile vier von fünf Reisenden ihr Ticket online auf Bahn-Homepage oder mobil über die Bahn-App.