Neue Vereinbarung Mit dem Zug direkt von Deutschland nach London? Stand: 21.02.2025 15:12 Uhr

Wer mit der Bahn von Deutschland nach London will, muss bisher mindestens einmal umsteigen. Das könnte sich in Zukunft ändern. Die Bahn hat seit Jahren Interesse an so einer Verbindung.

Nach Informationen der englischen Zeitung Times werden die Pläne für Direktverbindungen zwischen London und Köln beziehungsweise Frankfurt konkreter. Bisher müssen Zugreisende aus Deutschland bei der Fahrt nach London in Belgien, Frankreich oder den Niederlanden umsteigen.

Hintergrund für die Zuversicht ist die Unterzeichnung einer neuen Kooperationsvereinbarung zwischen den Betreibern des Eurotunnels und der britischen Hochgeschwindigkeitsstrecke.

Kürzere Reisezeiten anvisiert

Durch das Abkommen soll die Kapazität des Eurotunnels unter dem Ärmelkanal künftig besser genutzt werden, heißt es von den beiden Parteien in einer Pressemitteilung. Dazu wollen sie auch an einer engeren Taktung und kürzeren Reisezeiten arbeiten.

Bisher gibt es nur einen einzigen Bahnkonzern, der Reisende vom europäischen Festland nach England bringt: das britisch-französische Unternehmen Eurostar.

Londoner Bahnhof soll massiv ausgebaut werden

Voraussetzung für den Ausbau des Streckennetzes nach London ist die Erweiterung des Londoner Bahnhofs St. Pancras International. Der Betreiber des Londoner Bahnhofs hat Pläne, die Passagierkapazitäten zu verdreifachen - von derzeit rund 1.800 Reisenden pro Stunde auf 5.000. Laut Times sollen das neue Bahnunternehmen anlocken - die mit Eurostar in Konkurrenz treten sollen.

Die Deutsche Bahn hat an einer solchen Verbindung schon seit Jahren Interesse: "Die Verkehre zwischen London und dem Festland durch den Eurotunnel sind für die Deutsche Bahn unvermindert von grundsätzlichem Interesse", hatte ein DB-Sprecher der Nachrichtenagentur dpa bereits Mitte Januar gesagt.

Erst einmal heißt es: abwarten

Der internationale Fernverkehr der DB weise hohe Wachstumsraten aus und auch im Verkehr nach Großbritannien gehe der Trend ganz klar zur umweltfreundlichen Schiene.

Allerdings: Bis es soweit ist und die ersten Züge zu den neuen Zielen rollen, dürften noch ein paar Jahre vergehen. Beobachter rechnen nicht mit neuen Verbindungen vor 2030. Denn neben dem Umbau des Bahnhofs brauchen potentielle Betreiber erstmal Genehmigungen und geeignete Züge für die Fahrt durch den Eurotunnel.

Mit Informationen von Gabi Biesinger, London