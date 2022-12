Farbenwahl bei Neuwagen Deutschland fährt Grau Stand: 27.12.2022 13:25 Uhr

Welche Farbe wählen Neuwagenkäufer in Deutschland? Die Daten des Kraftfahrt-Bundesamts zeigen für 2022 einen klaren Trend: Grau und Silber führen weiter. Aufsteiger des Jahres ist aber eine ganz andere Farbe.

Wer in Deutschland ein neues Auto kauft, bestellt in den meisten Fällen eine grau/silberne, schwarze oder weiße Lackierung. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte, trugen zwischen Januar und November 77,3 Prozent der neu zugelassenen Autos eine dieser Farben. 2021 lag der Anteil noch bei 75,9 Prozent.

Grau/Silber seit 2015 an der Spitze

Fast jedes dritte Auto (30,8 Prozent) gehörte der grauen Kategorie an, die auch mit der Farbe Silber verbunden wird. Grau/Silber steht laut VDA seit 2015 an der Spitze der Rangliste. Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht: Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum konnte Grau/Silber seinen Anteil sogar nochmals um 0,9 Prozentpunkte ausbauen.

Gut jeder vierte Neuwagen (26,3 Prozent; plus 1,7 Prozentpunkte) war demnach schwarz. Weiß liegt mit einem Anteil von rund 20 Prozent (minus 1,2 Prozentpunkte) auf dem dritten Platz. Zum Vergleich: Noch 2006 entschieden sich nur 1,6 Prozent der Neuwagenkäufer für ein weißes Auto.

Grau/Silber und Schwarz sind die beliebtesten Farben bei Neuwagenkäufern in Deutschland. Bild: picture alliance/dpa

Trend zu grün?

Dem VDA zufolge zeichnet sich bei den weiteren Farben ein Trend zu grünen Autos ab. Die Zahl dieser Fahrzeuge sei um 25,7 Prozent gestiegen - laut VDA der höchste Anstieg unter allen Farben. Bezogen auf alle Neuzulassungen lag der Anteil grüner Autos allerdings bei lediglich 2,2 Prozent - und damit um 0,5 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor.

Die Zahl grün lackierter Neuwagen stieg 2022 kräftig. Bild: picture alliance/dpa

Blau ist weiterhin die beliebteste bunte Farbe. Mit 9,9 Prozent entscheidet sich fast jeder zehnte Autofahrer für Blau. Das sind 0,6 Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Hinter Blau rangiert auf Platz 2 der bunten Farben mit 5,8 Prozent Rot, das 0,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr einbüßte.

Beliebteste Neuwagenfarben 2022 Rang Farbe Anteil 1 Grau/Silber 30,8% 2 Schwarz 26,3% 3 Weiß 20,2% 4 Blau 9,9% 5 Rot 5,8% 6 Grün 2,2% 7 Orange 1,1% 8 Gelb 0,9% 9 Braun 0,7% 10 Lila/Violett 0,1%

Seltenheitswert haben Orange (1,1 Prozent; keine Veränderung zum Vorjahr), Gelb (0,9 Prozent, minus 0,1 Prozentpunkte) sowie Braun (0,7 Prozent; keine Veränderung zum Vorjahr), für das sich vor zehn Jahren immerhin noch rund sieben Prozent entschieden hatten.

Gerade einmal einer von 1.000 Autofahrenden wählte für seinen Pkw die Farbe Lila/Violett (0,1 Prozent). Im Jahr 2012 hatte der Anteil noch bei 0,6 Prozent gelegen, konnte sich aber seitdem nicht mehr steigern.

Wiederverkaufsmöglichkeit

Der VDA erklärt die Farbvorlieben mit den Erwartungen vieler Neuwagenkäufer an die Chancen für den Wiederverkauf. Die Entscheidung falle deshalb für eine im Moment beliebte Farbe wie Schwarz, Weiß und Grau/Silber. Damit gebe es bei der Farbwahl einen sich selbst verstärkenden Effekt.

Der Verband bezieht sich bei seiner Auswertung auf Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts. Berücksichtigt sind alle Pkw-Neuzulassungen in Deutschland von Januar bis November 2022.