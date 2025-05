Arbeitsweg Zwei Drittel der Pendler nutzen das Auto Stand: 26.05.2025 12:08 Uhr

Die meisten Menschen in Deutschland fahren weiterhin mit dem Auto zur Arbeit - die Zahl ist seit 2020 nur leicht gesunken, so das Statistikamt. Öffentliche Verkehrsmittel verzeichneten 2024 ein leichtes Plus.

Für die meisten Menschen in Deutschland bleibt das Auto das mit Abstand wichtigste Verkehrsmittel für den Weg zur Arbeit. Im vergangenen Jahr gaben 65 Prozent der Berufspendlerinnen und -pendler an, normalerweise mit dem Pkw unterwegs zu sein, teilte das Statistische Bundesamt auf Basis von ersten Ergebnissen der Bevölkerungsumfrage Mikrozensus mit.

Damit ist der Anteil der Autofahrer verglichen mit dem Jahr 2020 leicht gesunken. In dem Jahr waren es noch 68 Prozent.

Zehn Prozent nutzen das Rad

Auf Rang zwei liegen öffentliche Verkehrsmittel wie Bus oder Bahn. Diese nutzten 16 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, vor fünf Jahren waren es noch 14 Prozent. "Die geringe Zunahme könnte auf die Einführung des Deutschlandtickets 2023 zurückzuführen sein, welches von vielen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern bezuschusst oder komplett übernommen wird", erklärte das Statistikamt.

Der Anteil der Menschen, die regelmäßig per Fahrrad zur Arbeit kommen, blieb unverändert bei zehn Prozent. Der Anteil der Fußgänger unter den Berufspendlern stieg in der Zeit leicht um einen Prozentpunkt auf sieben Prozent.

Nur wenige sind mehr als ein Stunde unterwegs

Unabhängig vom genutzten Verkehrsmittel benötigten 2014 70 Prozent der Menschen weniger als 30 Minuten, um vom Wohnort zum Arbeitsplatz zu gelangen, schreiben die Statistiker. Während knapp jede oder jeder Fünfte weniger als zehn Minuten pendelte, waren es bei der Hälfte zehn bis 30 Minuten. Knapp ein Viertel brauchte mehr als 30 Minuten für die einfache Strecke zum Arbeitsplatz, war aber weniger als eine Stunde unterwegs. Nur sechs Prozent pendelten täglich eine Stunde oder länger pro Strecke.

Für gut ein Viertel war der Arbeitsplatz weniger als fünf Kilometer entfernt. 22 Prozent der Pendler mussten eine Strecke von fünf bis zehn Kilometern zum Job zurücklegen, bei 29 Prozent waren es zehn bis 25 Kilometer. Für 15 Prozent lagen 25 bis 50 Kilometer zwischen Wohnort und Arbeitsplatz. Einen längeren Arbeitsweg von mindestens 50 Kilometern hatten fünf Prozent.

Die alle vier Jahre ermittelten Zahlen zum Pendlerverhalten umfassen laut Statistikamt nur Daten von abhängig Beschäftigten. Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland befragt wird.