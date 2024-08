Internationaler Tag des Bieres Ohne Alkohol immer beliebter Stand: 02.08.2024 09:24 Uhr

Der Trend zum alkoholfreien Bier hält an: Ausgerechnet in München hat vor Kurzem ein alkoholfreier Biergarten eröffnet. Allein binnen zehn Jahren verdoppelte sich die Produktion von alkoholfreiem Bier hierzulande.

Schon der Name ist bezeichnend: "Die Null" - so heißt Münchens erster alkoholfreier Biergarten, der im Juli seine Pforten öffnete. Betrunkene, torkelnde Gäste dürfte man hier vergebens suchen, fließt doch in dem Biergarten in der Nähe des Hauptbahnhofs nur Bier ohne Umdrehungen.

Voraussichtlich zunächst bis zum 15. September geöffnet, wird "Die Null" von zwei Gastronomen und einem Kulturschaffenden organisiert. Ihr Ziel: Das Bahnhofsviertel aufwerten. Ist kein Alkohol also doch eine Lösung?

Eröffnung des ersten alkoholfreien Biergartens in München.

Fast jedes zehnte Bier alkoholfrei

Auf alle Fälle ist "kein Alkohol" ein Trend, an dem die Getränkebranche nicht mehr vorbeikommt. Lange als "Autofahrer-Biere" belächelt, ist fast jedes zehnte hierzulande verkaufte Bier ein alkoholfreies. Nach Berechnungen des Deutschen Brauerbunds lag der deutsche Pro-Kopf-Verbrauch 2023 bei 88 Litern Bier, von denen knapp 8 Liter alkoholfrei waren.

Im vergangenen Jahr haben die größeren Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern 556 Millionen Liter alkoholfreies Bier im Wert von 548 Millionen Euro hergestellt, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 17 Prozent mehr als im Jahr zuvor - und mehr als das Doppelte der Menge aus dem Jahr 2013.

Alkoholfreies Bier verdrängt Weißbier von Platz drei

Im gleichen Zeitraum verringerte sich die Menge des alkoholhaltigen Bieres um 14 Prozent. Die Menge von 7,2 Milliarden Litern bedeutete aber 2023 immer noch mehr das Zwölffache des alkoholfreien Angebots. Biermischgetränke haben in der Spanne seit 2013 um 11 Prozent auf rund 363 Millionen Liter zugelegt.

Die mit Abstand beliebteste Biersorte in Deutschland bleibt laut Brauer-Bund das Pils mit einem Marktanteil von knapp 50 Prozent. Auf dem zweiten Platz folgen Hellbiere mit zehn Prozent und auf dem dritten bereits alkoholfreie Biere mit acht Prozent. Sie haben das Weißbier verdrängt, das einen Marktanteil von sechs Prozent erreicht.

Alkoholfreies Bier heute besser?

Doch warum wird alkoholfreies Bier eigentlich immer beliebter? Der Trend zu alkoholfreien Sorten lässt sich gemeinhin mit einem gesünderen und bewegungsorientierten Lebensstil vieler Menschen erklären. Zumal alkoholfreies Bier in der Regel auch deutlich weniger Kalorien hat als die Variante "mit Sprit".

Der Geschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes, Walter König, verweist derweil auf den wissenschaftlichen und technologischen Aufwand, der betrieben wurde, um den Geschmack zu verbessern. "Das Niveau ist hoch", würdigte im Mai die Stiftung Warentest die alkoholfreien Biere. Von den untersuchten 20 Marken könne man ein Dutzend mit dem Urteil "gut" empfehlen.

Unternehmen setzen auf Null-Promille-Trend

Derweil haben die großen Unternehmen den Trend zu alkoholfreiem Bier natürlich längst erkannt. So hat etwa Anheuser-Busch Inbev - der weltweit größte Brauereikonzern mit Marken wie Beck's, Löwenbräu, Franziskaner, Bud und Corona - ein globales Ziel fest im Visier: Bis Ende 2025 soll jedes fünfte Bier aus dem weltweiten Sortiment des Unternehmens alkoholfrei oder zumindest alkoholreduziert sein.

Für den deutschen Biermarkt sind Wachstumsraten derweil "nicht in Sicht", erklärte der Deutsche Brauer-Bund. Im ersten Halbjahr ging der Bierabsatz um 0,6 Prozent auf rund 4,2 Milliarden Liter, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Juni, also im Monat, als die EM begann, wurden demnach nur 777 Millionen Liter abgesetzt - es war "das niedrigste Ergebnis in einem Juni seit 1993". Dazu soll der Behörde zufolge auch das unbeständige Wetter beigetragen haben. In der gestern veröffentlichten Statistik sind alkoholfreie Biere allerdings nicht erfasst.