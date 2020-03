Das lange Anstehen bei Vapiano wird es möglicherweise bald nicht mehr geben. Denn die Restaurantkette ist zahlungsunfähig.

"Aufgrund des drastischen Umsatz- und Einnahmenrückgangs ist zum heutigen Tag der Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit für die Vapiano SE eingetreten", teilte das Unternehmen mit. Man verzeichne wegen der aktuellen Covid-19-Krise weitere drastische Umsatzeinbußen und erwarte einen weiteren Rückgang des Ergebnisses, schrieb Finanzvorstand Lutz Scharpe in der Ad-hoc-Mitteilung. "Zwischenzeitlich mussten aufgrund der Einschränkungen durch Covid-19 nahezu alle weltweit mehr als 230 Restaurants schließen."

In Deutschland seien seit Donnerstagabend bundesweit alle 55 durch den Vapiano-Konzern betriebenen Restaurants auf unbestimmte Zeit geschlossen. Während fast keine Umsätze mehr generiert würden, fielen Gehälter, Mieten und Betriebskosten weiter an.

Zugleich richtete das Unternehmen einen "dringenden Appell an die Bundesregierung zur schnellen Umsetzung der wirtschaftlichen Hilfen in der Covid-19-Krise". Damit hofft der Vorstand, den innerhalb einer Frist von drei Wochen gebotenen Insolvenzantrag doch noch abwenden zu können.

Vapiano kündigte an, "kurzfristig" Anträge unter den von verschiedenen Regierungen in Europa angekündigten finanziellen Unterstützungsprogrammen im Rahmen der Covid-19 Krise zu stellen. Nur wenn rechtzeitig und in ausreichendem Maße staatliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt würden, könne eine bereits entwickelte Finanzierungslösung mit den wesentlichen Aktionären und den finanzierenden Banken abgeschlossen werden. "Andernfalls wird Vapiano unverzüglich Insolvenzantrag für die Vapiano SE und, falls erforderlich, für wesentliche Tochtergesellschaften stellen."

Weitere Kursinformationen zu Vapiano

Schon zuvor massive Probleme

Doch massive Schwierigkeiten sind dem Kölner Unternehmen nicht fremd. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres hatte Vapiano seinen Verlust auf 46,1 Millionen Euro ausgeweitet, das waren rund 17 Millionen Euro mehr Verlust als noch im Vorjahreszeitraum. Bessere Arbeitsabläufe sollten Warteschlangen verkürzen, damit Vapianos Stern in der Kundengunst wieder steigt.

Die Vapiano-Aktie hat bereits einen sehr langen Absturz hinter. Beim Börsengang im Juni 2017 war das Papier noch 23 Euro wert. Doch bereits ein Jahr später war klar, dass die Versprechungen nicht erfüllt werden können. Von an gab es eine langen Abschwung. Die Aktie brach heute erneut zweistellig ein. Nach der zwischenzeitlichen Handelsaussetzung dürfte die Vapiano-Aktie ein Penny Stock sein.

ME/dpa

Quelle: boerse.ard.de