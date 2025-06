Verkauf von Videoplattform Trump verlängert Frist für TikTok erneut Stand: 18.06.2025 00:56 Uhr

Eigentlich sollte die chinesische Videoplattform TikTok wegen Spionage-Bedenken in den USA bereits verkauft sein. Doch Präsident Trump verlängert die Frist per Dekret immer wieder - nun erneut um 90 Tage.

US-Präsident Donald Trump wird die Frist zum Verkauf der Onlineplattform TikTok durch den chinesischen Mutterkonzern Bytedance nach Angaben des Weißen Hauses erneut um 90 Tage verlängern. Trump werde noch in dieser Woche ein "weiteres Dekret unterzeichnen, um TikTok am Laufen zu halten", erklärte seine Sprecherin Karoline Leavitt. Trump wolle "nicht, dass TikTok von der Bildfläche verschwindet", fügte Leavitt an.

Dritter Aufschub seit Januar

Es wäre bereits der dritte Aufschub, den Trump für einen TikTok-Verkauf gewährt. Die Verbannung der Onlineplattform aus den App-Stores in den USA hatte Trump bereits gleich nach Amtsantritt ein erstes Mal um 75 Tage ausgesetzt. Anfang April verlängerte er diese dann ein erstes Mal um weitere 75 Tage.

TikTok droht ein Verbot in den USA, falls Bytedance die vor allem bei Jugendlichen populäre Videoplattform nicht verkauft. Einen Tag vor Trumps Amtsantritt im Januar war in den USA ein Gesetz in Kraft getreten, das Bytedance den Verkauf vorschreibt. Hintergrund sind Vorwürfe der US-Behörden, der chinesische Konzern missbrauche TikTok im Dienste Pekings zum Ausspionieren seiner Nutzer.