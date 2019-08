Die Leitzinsen sind von der US-Notenbank gesenkt worden - erstmals seit Jahren. Aber was heißt das eigentlich? Was ändert sich für die Verbraucher? Wie reagieren Konzerne darauf? Antworten im Überblick.

Von Frank Wörner, WDR Köln

Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren hat die US-Notenbank die Leitzinsen gesenkt - allerdings nur leicht. Der Schlüsselzins liegt jetzt in einer Bandbreite zwischen 2,0 und 2,25 Prozent - 0,25 Prozentpunkte niedriger als bisher. Weitere Zinssenkungen sind zwar nicht ausgeschlossen, sollen aber auch nicht zum Automatismus werden.

In seiner Begründung spricht Notenbankchef Jerome Powell von einer "Sicherheitsvorkehrung". Sie sei eine Reaktion auf die von US-Präsident Trump angezettelten Handelskonflikte, die das Wachstum weltweit bremsen. Es gehe darum, "angemessen zu handeln", um den seit zehn Jahren anhaltenden Aufschwung der US-Wirtschaft "zu erhalten", so Fed-Chef Powell.

Verbraucher in den USA können sich zwar zu günstigeren Bedingungen Geld leihen. An anderer Stelle dürfte es für sie aber teurer werden, denn die Fed verfolgt mit der Zinssenkung auch das Ziel, die Preise stärker steigen zu lassen. Die Inflationsrate in den USA liegt nämlich bei weniger als zwei Prozent - und damit aus Sicht der Notenbank zu niedrig.

In Europa könnten Verbraucher eher zu spüren bekommen, dass die Zinsen in den USA nicht noch viel weiter gesenkt werden. Das stärkt den Dollar und macht Produkte teurer, die international in der US-Währung gehandelt werden - zum Beispiel Erdöl. Allerdings führen Sorgen vor einer Abschwächung der Weltkonjunktur meist auch zu niedrigeren Ölpreisen. Damit dürften sich die Folgen für Verbraucher in Europa insgesamt in Grenzen halten.