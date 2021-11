Reaktion auf Druck Yahoo zieht sich aus China zurück Stand: 03.11.2021 11:16 Uhr

Als zweites US-Unternehmen binnen eines Monats hat der Internetkonzern Yahoo seine Arbeit in China eingestellt. Er reagiert damit auf den zunehmenden Druck der Regierung in Peking.

Von Marcus Schuler, ARD-Studio Los Angeles

Bereits am 1. November habe man die Arbeit in China eingestellt, teilte der US-Konzern Yahoo mit. Das Geschäftsumfeld sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen hätten sich deutlich verschlechtert, erklärte das kalifornische Unternehmen. Yahoo fühle sich weiterhin den Rechten seiner Nutzer sowie einem freien und offenen Internet verpflichtet, teilte das Unternehmen mit. Erst vor wenigen Wochen hatte das zum Microsoft-Konzern gehörende Karriere-Netzwerk LinkedIn seinen Rückzug aus China erklärt.

Symbolischer Akt

Yahoos Demission aus dem totalitär geführten Land ist aber eher ein symbolischer Akt. Bereits 2013 hatte das Unternehmen damit begonnen, seine wichtigsten Dienste wie E-Mail und Nachrichten in China abzuschalten, um sich den Zensurbedingungen zu beugen.

Westliche Technologieunternehmen werden zunehmend aus dem Land gedrängt. In den vergangenen Monaten hat die Regierung in Peking den Druck nochmals erhöht. Die chinesischen Behörden gehen zudem gegen Inhalte in Videospielen vor, die sie als politisch schädlich betrachten.