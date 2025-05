Nutzer melden Probleme Störung bei Musks Internetplattform X Stand: 24.05.2025 16:44 Uhr

Posts laden nicht und direkte Nachrichten werden teils nicht verschickt: Elon Musks Internetplattform X hat offenbar mit einer technischen Störung zu kämpfen. Vor zwei Tagen hatte es ein Feuer in einem Rechenzentrum in den USA gegeben.

Tausende Nutzer von Elon Musks Internetplattform X berichten derzeit von einer Störung. Auf der Internetseite "allestörungen.de" gab es am Nachmittag mehr als 3.500 Berichte über Ausfälle, auf der entsprechenden Seite für die USA wurden sogar über 25.000 Störungen gemeldet.

Auch die Analysefirma Netblocks berichtete von Ausfällen bei einigen Nutzern. Die Probleme stünden nicht im Zusammenhang mit Internetunterbrechungen oder Filterungen in bestimmten Ländern, hieß es. Naheliegend ist deshalb eine Störung bei X.

Grund für Probleme bisher unklar

Die Ursachen der Störung sind noch nicht klar. Ein möglicher Grund könnte ein Brand in einem Rechenzentrum im US-Bundesstaat Oregon sein, über den das auf Tech-Nachrichten spezialisierte Magazin Wired berichtet hatte. Demnach sei das Feuer am Donnerstag in einem von X gemieteten Raum mit Batterien im Hillsboro Technology Park nahe Portland ausgebrochen.

Gestern hatten Nutzer dann über eine technische Störung geklagt. Das Unternehmen begründete die Probleme mit dem "Ausfall eines Rechenzentrums". Zu den heutigen Störungen hat sich bisher weder die Internetplattform noch Musk geäußert.

Nach seiner Übernahme von X - damals noch unter dem Namen Twitter bekannt - hatte Musk massive Kostensenkungen in dem Unternehmen durchgesetzt. Laut Wired soll als Teil der Einsparungen eines von drei Rechenzentren geschlossen worden sein. Die Verteilung auf Zentren in unterschiedlichen US-Staaten habe dazu gedient, Ausfälle bei Problemen an einem Standort zu vermeiden.