Sieben Bundesländer betroffen Streiks legen vielerorts Nahverkehr lahm Stand: 03.03.2023 09:30 Uhr

Am Morgen haben die ganztägigen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr begonnen. In sieben Bundesländern stehen vielerorts Busse und Bahnen still - von Stuttgart bis Hannover. Die Lage im Überblick.

In mehreren Bundesländern haben am frühen Morgen massive Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr begonnen. Bislang wurden aus sieben Bundesländern Beeinträchtigungen bei Bus und Bahn gemeldet. Betroffen sind demnach Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und der Beamtenbund dbb haben zu den ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Damit wollen sie ihre Forderungen in der laufenden Tarifrunde für den öffentlichen Dienst in den Kommunen und im Bund untermauern. Schwerpunkte der heutigen Warnstreiks sollen das Ruhrgebiet sowie das Rheinland sein. Nicht betroffen sind die Deutsche Bahn mit ihren S-Bahnen und private Verkehrsunternehmen.

In den betroffenen Bundesländern und Städten zeigen sich seit dem Morgen nach und nach die zum Teil massiven Auswirkungen der Warnstreiks. Abgesehen von den Tarifverhandlungen von ver.di wird auch in Bayern gestreikt. Ein Überblick über die Lage in den betroffenen Bundesländern.

Hessen

In Frankfurt sind U-Bahnen und Straßenbahnen in den Depots geblieben, sagte Thomas Heimbürger von der Gewerkschaft ver.di der Nachrichtenagentur dpa. Dort sollen voraussichtlich alle U-Bahnen und Straßenbahnen für 24 Stunden ersatzlos stillstehen. Auch in Wiesbaden und Kassel fuhren zum Betriebsstart kaum Busse und Bahnen.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen rechnet ver.di landesweit mit mindestens 15.000 Streikenden. Vor allem Bewohner der größeren Städte müssen sich auf erhebliche Einschränkungen gefasst machen. S-Bahnen und Regionalzüge sind aber nicht von den Warnstreiks betroffen. Laut ver.di NRW sind Warnstreiks unter anderem in Dortmund, Bochum, Essen, Mülheim, Oberhausen, Köln, Bonn, Aachen, Münster, Bielefeld, Hagen und Düsseldorf geplant.

Baden-Württemberg

Zahlreiche Busse und Bahnen stehen auch in mehreren Städten in Baden-Württemberg still. Ver.di hatte Arbeitsniederlegungen in Stuttgart, Freiburg, Mannheim, Heilbronn, Ulm, Esslingen, Konstanz, Karlsruhe und Baden-Baden angekündigt. In einigen der betroffenen Städte sind zum Teil Ersatzbusse von Privatfirmen im Einsatz.

Sachsen

In einigen sächsischen Städten legten die Beschäftigten im Nahverkehr ebenfalls ihre Arbeit nieder. Aufgerufen wurde etwa bei den Verkehrsbetrieben in Chemnitz und Zwickau.

Niedersachsen

In weiten Teilen Niedersachsens sind die Warnstreiks im Nahverkehr und im öffentlichen Dienst angelaufen. "Die Busse und Straßenbahnen sind zu Betriebsbeginn erst gar nicht auf die Straße oder Schiene gegangen", sagte der Chef für den ver.di-Bezirk Niedersachsen/Bremen, Detlef Ahting. Bestreikt werden kleinere Verkehrsbetriebe und Betriebe in öffentlicher Hand, etwa in Hannover, Braunschweig, Bremen oder Göttingen. Regional und Fernverkehrszüge sind nicht von dem Warnstreik betroffen. In Niedersachsen gab es bereits am Donnerstag starke Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz blieben etwa in der Landeshauptstadt Mainz Busse und Straßenbahnen in den Depots stehen, wie Marko Bärschneider von der Gewerkschaft ver.di sagte. Der Warnstreik habe mit dem Betriebsbeginn der einzelnen Unternehmen zwischen 3.00 und 4.00 Uhr begonnen. Betroffen sind unter anderem auch Städte wie Kaiserslautern oder Trier.

Bayern

In Bayern wird - losgelöst von den Tarifverhandlungen der Verkehrsbetriebe anderer Bundesländer - auch gestreikt. Die Münchner Verkehrsbetriebe meldeten schon den zweiten Tag in Folge massive Einschränkungen. U-Bahn und Tram waren außer Betrieb, die S-Bahnen fahren allerdings.

In mehreren bayerischen Städten gibt es eingeschränkten Busverkehr.

Die AVV in Augsburg meldete, der Nahverkehr in der Stadt sei fast vollständig zum Erliegen gekommen. Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) ist gleich in mehreren Städten betroffen, nicht aber der regionale Zugverkehr und die S-Bahnen. Einschränkungen und Ausfälle gibt es demnach unter anderem in Nürnberg, Bamberg, Erlangen, Fürth oder auch Regensburg.

Auch Fridays for Future streikt

Die Aktion soll gemeinsam mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future stattfinden, die für heute zu Protesten für mehr Klimaschutz aufgerufen hat.

Bereits seit Wochen bekommen viele Bürger Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu spüren. In den Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen fordern die Gewerkschaft ver.di und der Beamtenbund dbb angesichts von Inflation, Energiekrise und Personalmangel 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Damit Mitarbeiter nicht abwandern, solle eine bessere Bezahlung attraktivere Arbeitsplätze schaffen und dem Fachkräftemangel im Öffentlichen Dienst entgegenwirken, betont eine Sprecherin von ver.di gegenüber tagesschau.de.

Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es vergangene Woche noch keine Einigung gegeben. Ein Angebot der Arbeitgeber hatten die Gewerkschaften als unzureichend zurückgewiesen. Das Angebot umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro.