Uniper-Standort in NRW Weiteres Kohlekraftwerk geht zurück ans Netz Stand: 23.08.2022 11:05 Uhr

Das nordrhein-westfälische Steinkohlekraftwerk Heyden 4 soll wieder Strom produzieren. Es ist bereits die zweite vergleichbare Anlage, die aus der Reserve geholt wird - um Erdgas einzusparen.

Ab kommenden Montag soll das Steinkohlekraftwerk Heyden 4 im nordrhein-westfälischen Petershagen wieder Strom erzeugen. Wie der Energiekonzern Uniper mitteilte, werde das Kraftwerk voraussichtlich bis Ende April 2023 wieder in den Markt zurückkehren und so "zur Sicherstellung der Stromversorgung in Deutschland" beitragen.

Mit einer Leistung von 875 Megawatt ist Heyden 4 laut Uniper eines der leistungsstärksten Kohlekraftwerke Deutschlands. Es ist seit Mitte 2021 ein Reserve-Kraftwerk, produziert also nur zeitweise Strom für die Netzstabilität.

Zuvor war bereits das Steinkohlekraftwerk Mehrum im niedersächsischen Hohenhameln, das dem tschechischen Energiekonzern EPH gehört, ans Netz zurückgekehrt. Seit Anfang August produziert das Kraftwerk mit einer Leistung von 690 Megawatt nun wieder regulär Strom. Auch der Essener Energieversorger STEAG hatte angekündigt, Reserve-Steinkohlekraftwerke wieder an den Markt bringen zu wollen.

Für Kraftwerksbetreiber attraktiv

Mitte Juli hatte die Bundesregierung beschlossen, mit Steinkohle oder Öl betriebenen Kraftwerken aus der sogenannten Netzreserve wieder den Betrieb zu erlauben, um so Erdgas einzusparen. Die Verordnung gilt vorerst bis Ende April 2023. Im Juli lag der Gasanteil an der Stromerzeugung laut Bundesnetzagentur bei 9,8 Prozent.

Das Wiederanfahren für mehrere Monate ist für Kraftwerksbetreiber derzeit wegen der hohen Strompreise wirtschaftlich interessant. Zumal auf dem Weltmarkt ausreichend Steinkohle vorhanden ist.

Niedrige Pegelstände sind ein Problem

Ein Problem stellt allerdings die Logistik dar. Wie Uniper mitteilte, könnte die Stromproduktion im gesamten Zeitraum unregelmäßig sein. Denn zu den begrenzten Kapazitäten der Bahn kommen die niedrigen Pegelstände der Flüsse als Schwierigkeit hinzu. Hiervon ist etwa der Kraftwerksbetreiber STEAG betroffen. Dadurch wird der Transport der Kohle zu den Kraftwerken erschwert und verzögert.

Neben der bereits gültigen Verordnung für Steinkohle- und Ölkraftwerke bereitet der Bund für Anfang Oktober auch eine Verordnung für das Wiederanfahren von bereits stillgelegten Braunkohlekraftwerken vor.