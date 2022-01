Bilder Top-Ten der Neuzulassungen Die beliebtesten E-Autos 2021 Stand: 18.01.2022 17:23 Uhr

Der Anteil neu zugelassener Elektroautos am Gesamtmarkt steigt stetig. Doch welche wurden in Deutschland 2021 am häufigsten gekauft? Die zehn beliebtesten Modelle im Überblick.

Von Lilli-Marie Hiltscher, tagesschau.de

Etwa 14 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge hatten 2021 einen rein elektrischen Antrieb. Damit stieg der Anteil der E-Autos auf deutschen Straßen fast um das Doppelte im Vergleich zum Vorjahr an. Insgesamt wurden 355.961 E-Autos neu zugelassen. Nun hat das Kraftfahrtbundesamt Zahlen zu den Marktanteilen der verschiedenen Hersteller und ihrer Fahrzeuge veröffentlicht. Hier ein Überblick der zehn beliebtesten E-Auto-Modelle 2021 in Deutschland.