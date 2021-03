Videos aus Fabriken Überwachungskameras von Tesla gehackt

Hacker sollen sich Zugang zu 150.000 Überwachungskameras eines US-Herstellers verschafft haben. Zu den Betroffenen zählen offenbar Krankenhäuser, Flughäfen, Gefängnisse - und der Elektroautobauer Tesla.

Hacker haben sich nach eigenen Aussagen Zugang zu mehr als 200 Kameras in Fabriken und Lagerhallen des Elektroauto-Konzerns Tesla verschafft. Das Video, das die Hacker der Nachrichtenagentur Bloomberg vorführten, zeigt Arbeiter an einer Fertigungsstraße in der Tesla-Fabrik in Shanghai.

Dabei ist Tesla vielleicht das prominenteste Opfer des Hackerangriffs - aber nicht das einzige. Zu insgesamt 150.000 Kameras des Herstellers Verkada sollen sich die Hacker der Nachrichtenagentur zufolge Zugang verschafft haben.

Gesichtserkennung soll für Sicherheit sorgen

Das 2016 gegründete kalifornische Start-up Verkada ist spezialisiert auf Überwachungskameras. Kunden können übers Internet auf die Kameras zugreifen. Gesichtserkennung soll dabei für zusätzliche Sicherheit sorgen.

Große Unternehmen wie Tesla und die IT-Sicherheitsfirma Cloudflare, aber auch Krankenhäuser, Flughäfen und Gefängnisse zählen zu den Kunden von Verkada. So verschafften sich die Hacker etwa auch Zugang zu 330 Sicherheitskameras im Madison County Jail in Huntsville, Alabama.

Verkada bestätigte den Vorfall. Der Hackerangriff werde derzeit intern und von einem Sicherheits-Dienstleister untersucht, teilte das Unternehmen mit. "Wir haben die Strafverfolgungsbehörden und Kunden benachrichtigt."

Verkada Überwachungskameras setzen auf Gesichteserkennung.

Zuvor auch Nissan und Intel gehackt

Hinter dem Angriff steckt eine Gruppe von Hackern um den Schweizer Software-Entwickler Tillie Kottmann, die sich in der Vergangenheit bereits beim Technologieunternehmen Intel und dem Autokonzern Nissan eingehackt hatte.

Der neue Hack "offenbart, wie sehr wir überwacht werden", sagte Kottmann. Zugleich zeige er, wie einfach es sei, in die Systeme einzubrechen. Es werde nur wenig Mühe darauf verwendet, die bei der Videoüberwachung genutzten Plattformen abzusichern, diese hätten nur ihren Gewinn im Sinn.

Plötzlich "Super-Administrator"

Die Hacker haben sich nach eigenen Angaben die Zugangsdaten für einen Administrator-Account mit weitreichenden Zugriffsrechten im Internet beschafft. Als "Super-Administrator" hätten sie dann eine Vielzahl von Kameras anzapfen können. Als Bloomberg bei Verkada dazu eine Anfrage stellte, hätten die Hacker den Zugang verloren.

Die Hacker hätten sich auch Zugang zum Videoarchiv der Verkada-Kunden verschafft, hieß es. Dass gespeicherte interne Aufnahmen nicht ausschließlich für das Unternehmen oder die Einrichtung selbst zugänglich sind, gilt als ungewöhnlich.

