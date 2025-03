Musks Konzern in der Krise Immer mehr US-Bürger wollen ihren Tesla loswerden Stand: 21.03.2025 11:16 Uhr

Tesla rutscht immer tiefer in eine Krise: In den USA steigen Inzahlungnahmen auf einen Rekordwert, auch die Verkaufszahlen brechen weltweit ein. Protestieren Verbraucher gegen Musks politische Rolle?

US-Bürger geben eine Rekordzahl an Teslas in Zahlung. Tesla-Fahrzeuge ab Modelljahr 2017 machten bis zum 15. März 1,4 Prozent aller beim Händler eingetauschten Fahrzeuge aus, wie aus einer Statistik von Edmunds, ein US-Online-Portal für Autokäufer, hervorgeht. Im März des Vorjahres betrug der Wert 0,4 Prozent. Analysten gehen davon aus, dass dieser Anteil in der zweiten Monatshälfte steigen könnte.

Im Februar, dem ersten vollen Monat der Trump-Regierung, machten Teslas 1,2 Prozent der in Zahlung gegebenen Fahrzeuge aus. Die Inzahlungnahmen im März wären der bisher höchste monatliche Anteil an Tesla-Inzahlungnahmen für Neu- oder Gebrauchtwagenkäufe, sofern sich der Trend fortsetzt.

Wächst die "Distanz zur Marke"?

Die Vorstellung, dass diese Verbraucheraktionen etwas mit dem politischen Engagement Musks für den US-Präsidenten Donald Trump zu tun haben, liegt nahe. Der reichste Mensch der Welt steht in den USA auch wegen seiner Rolle bei umstrittenen Einsparungen bei Bundesbehörden in der Kritik. Für weltweites Aufsehen sorgte zudem eine Geste von ihm bei Trumps Amtseinführung, die einige Beobachter an einen Hitlergruß erinnerte.

"Die Markentreue wird zunehmend fraglich, da Faktoren wie Elon Musks zunehmendes öffentliches Engagement in der Regierung, Bedenken hinsichtlich der Wertminderung von Tesla und die zunehmende Marktsättigung in großen Ballungsräumen bei einigen langjährigen Besitzern zu einem Gefühl der Distanz zur Marke führen", sagte Jessica Caldwell, Managerin bei Edmunds.

Darauf könnten auch die aktuellen Verkaufszahlen der Marke hinweisen, die zuletzt weltweit eingebrochen sind. In den USA und anderen Ländern ist es zudem zu Demonstrationen und Übergriffen gegen die Autohäuser des E-Auto-Pioniers gekommen.

Grünheide: "Produktion kontinuierlich gesteigert"

In der Tesla-Fabrik in Grünheide werden seit drei Jahren Tesla-Fahrzeuge in Deutschland hergestellt. Aber auch hierzulande nehmen die Proteste gegen den Multimilliardär zu. Musk warb im Bundestagswahlkampf mehrfach öffentlich für die AfD und führte ein Gespräch mit AfD-Chefin Alice Weidel auf seiner Online-Plattform X.

Werksleiter André Thierig zeigt sich dennoch zuversichtlich. "Wir haben die Produktion in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert und beliefern inzwischen 37 Märkte in- und außerhalb Europas direkt aus der Gigafactory", sagte Thierig der Nachrichtenagentur dpa. "Zukünftig werden noch weitere Märkte hinzukommen." Pläne für Personalabbau existieren derzeit für Grünheide nicht. 2024 fielen 400 Stellen weg.

Nach Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes wurden mit 1.429 Stück im Februar 76,3 Prozent weniger Teslas in Deutschland neu zugelassen als im Vorjahresmonat. Im gesamten Jahr 2024 büßte die Marke Tesla unter den E-Autos am meisten ein und rutschte vom ersten auf den dritten Platz.

Rückruf beim Cybertruck

Hinzu kommen derzeit auch noch Qualitätsprobleme. Lockere Zierleisten brocken Teslas Elektro-Pickup Cybertruck die nächste Rückruf-Aktion in den USA ein. Die breiten Metallleisten am Rand der Frontscheibe und über den Türen sind mit Klebematerial befestigt und können sich ablösen. Bisher meldeten 151 Cybertruck-Fahrer das Problem als Garantiefall, wie aus Unterlagen der Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hervorgeht.

In den ersten drei Quartalen 2024 machten Tesla-Fahrzeuge 21 Prozent aller Rückrufe in den USA aus. In den meisten Fällen konnten die Fehler durch Software-Updates behoben werden.

Dass Tesla in einer Krise steckt, die sich direkt auf das Vermögen von Musk auswirkt, lässt sich auch am Aktienkurs des Elektroautobauers ablesen. Allein seit Jahresbeginn hat das Unternehmen rund 40 Prozent des Börsenwerts verloren. Noch im Dezember des vergangenen Jahres hatte die Aktie einen Rekordstand bei 488 Dollar erreicht, derzeit kostet sie weniger als 240 Dollar.