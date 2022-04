Razzia bei Suzuki Der nächste Abgasskandal? Stand: 27.04.2022 14:19 Uhr

Ermittler der Frankfurter Staatsanwaltschaft haben die deutschen Geschäftsräume des japanischen Autokonzerns Suzuki durchsucht. Das Unternehmen steht unter Betrugsverdacht.

Die deutschen Geschäftsräume des japanischen Autokonzerns Suzuki im südhessischen Bensheim sind heute von Ermittlern der Frankfurter Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Hintergrund ist ein Verdacht auf Abgasbetrügereien. Suzuki soll mehr als 22.000 Diesel-Fahrzeuge mit unzulässigen Abschalteinrichtungen bei der Abgasbehandlung verkauft haben.

Neben Suzuki-Managern stehen auch Verantwortliche des früheren Autokonzerns Fiat Chrysler unter Verdacht. Die heutige Stellantis hatte Dieselmotoren an Suzuki geliefert. Heute wurden daher auch Geschäftsräume der beteiligten Firmen in Heidelberg, im italienischen Corbetta sowie im ungarischen Esztergom durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Gesucht wurden Beweismittel wie Kommunikationsdaten, Software und Planungsunterlagen.

Viel mehr Abgase als vorgesehen emittiert?

Die technischen Einrichtungen sollen laut den Ermittlern bewirkt haben, dass die Abgasreinigung in zahlreichen Alltagssituationen massiv reduziert oder ganz abgeschaltet wurde. So gelangten große Mengen Stickoxide in die Umwelt. Betroffen waren Diesel-Fahrzeuge der Suzuki-Modelle SX4 S-Cross, Swift und Vitara. Das Unternehmen wollte die Ermittlungen zunächst nicht kommentieren. Fiat Chrysler hatte mindestens drei Dieselmotoren an Suzuki geliefert, darunter einen 1,3 Liter-, einen 1,9- und einen 2,0-Liter-Motor.