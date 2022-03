Hessischer Pharmakonzern Stada durch Russland-Geschäft belastet Stand: 22.03.2022 10:37 Uhr

Kaum ein deutscher Arzneimittelhersteller ist so stark in Russland vertreten wie Stada. An diesem Geschäft hält der Konzern trotz des Ukraine-Kriegs fest. Doch es belastet die Bilanz.

Der Pharmakonzern aus Bad Vilbel bei Frankfurt hat stark in den russischen Markt investiert und macht dort einen wichtigen Teil seiner Umsätze. Und trotz des Angriffskriegs von Kreml-Herrscher Wladimir Putin gegen die Ukraine will das Unternehmen am Russland-Geschäft festhalten. Das schrumpft nun allerdings - vor allem wegen des schwachen Rubels.

Die Nachfrage aus Russland nach Produkten wie Erkältungsmitteln oder Nahrungsergänzungspräparaten sei weiter hoch, sagte Vorstandschef Peter Goldschmidt. Eine Herausforderung sei es aber, die Lieferkette und die Produktion sicherzustellen. "Entscheidend ist aus wirtschaftlicher Sicht vor allem die Entwicklung des Rubels", so Goldschmidt. Stada bilanziert in Euro, entsprechend schrumpfen die Umsätze in Russland, wenn der Rubel weiter abwertet.

Zweitwichtigster Markt

Seine Lieferungen nach Russland stellt Stada nicht zur Disposition. Das Land ist einer der wichtigsten Märkte für Stada und trägt rund 14 Prozent zum Umsatz bei. Damit ist Russland der zweitwichtigste Markt für Stada nach Deutschland, noch vor europäischen Staaten wie Italien, Großbritannien oder Spanien.

Der Konzern beschäftigt dort 2100 Menschen, etwa ein Sechstel der weltweiten Belegschaft. Mögliche Einbußen dort könne man "mittelfristig mit Wachstum in anderen Ländern kompensieren", so Vorstandschef Goldschmidt.

Der Krieg in der Ukraine trifft Stada auch vor Ort. Rund 440 Beschäftigte beschäftigt der Konzern dort. In Kiew betreibt Stada eine Fabrik nahe dem Militärflughafen. Sie stehe noch, aber Raketen seien in der Nähe eingeschlagen. Die Produktion ist bereits seit längerem eingestellt. Der Umsatzanteil der Ukraine lag zuletzt bei einem Prozent von Stadas Gesamterlösen.

Übernahme für 600 Millionen Euro

Russland war in den vergangenen Jahren mit zweistelligen Wachstumsraten einer der Pfeiler der Umsatzstrategie bei Stada. Für rund 600 Millionen Euro hatte das hessische Unternehmen im Jahr 2019 das Arzneimittelgeschäft des japanischen Konkurrenten Takeda in Russland gekauft.

Im vergangenen Jahr konnte Stada seinen Umsatz um acht Prozent auf 3,25 Milliarden Euro steigern, wie das Unternehmen heute bekanntgab. Der Gewinn wuchs um knapp 45 Prozent auf 264 Millionen Euro. Stada konnte im im vergangenen Jahr die geringe Nachfrage nach Erkältungsmitteln in der Pandemie ausgleichen, etwa durch Zukäufe und steigende Erlöse mit Nahrungsergänzungsmitteln.

Stada ist nach eigenen Angaben viertgrößter Anbieter bei rezeptfreien Arzneien und Nachahmermedikamenten in Europa. Zudem setzt der Konzern verstärkt auf Spezialpharmazeutika wie Parkinson-Therapien. 2017 war das Unternehmen von den Finanzinvestoren Bain und Cinven übernommen worden.