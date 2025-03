"Brigitte", "Gala", "Eltern" RTL verkauft Zeitschriften an Funke-Gruppe Stand: 24.03.2025 14:44 Uhr

Der TV-Konzern RTL Deutschland fährt sein Verlagsgeschäft weiter zurück und verkauft die Zeitschriften "Brigitte", "Gala" und "Eltern" an die Funke Mediengruppe. Rund 300 Beschäftigte sind betroffen.

Die RTL-Mediengruppe stellt ihr Zeitschriftengeschäft neu auf und verkauft die Frauenzeitschrift "Brigitte", das People-Magazin "Gala" und die nur noch online erscheinende Marke eltern.de an die Funke Mediengruppe. Wie RTL heute mitteilte, muss das Bundeskartellamt dem Vorkauf noch zustimmen.

Vom Verkauf betroffen sind laut RTL rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren bestehende Arbeitsverträge von der Funke Mediengruppe übernommen würden. "Funke ist eine der führenden Verlagsgruppen im deutschsprachigen Raum mit einem klaren Fokus auf Print und Publishing - ein Umfeld, in dem 'Brigitte', 'Gala' und 'Eltern' bestmöglich weiterentwickelt werden können", erklärte RTL.

Gruner+ Jahr-Verlagsgruppe aufgelöst

Mit dem Verkauf löst der RTL-Mutterkonzern Bertelsmann die traditionsreiche Gruner+Jahr-Verlagsgruppe (G+J) endgültig auf. RTL war 2021 mit G+J fusioniert worden und hatte dessen Titel übernommen. Seitdem wurden 28 von ihnen eingestellt und viele andere bereits weiterverkauft. Die bisherigen G+J-Geschäftsführer Bernd Hellermann und Carina Laudage verlassen RTL Deutschland nach Konzernangaben "jeweils in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Unternehmen".

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) forderte Funke auf, die Titel und Arbeitsplätze auch nach dem Wechsel am Standort Hamburg langfristig zu erhalten. "'Brigitte' und 'Gala' sind traditionsreiche Zeitschriften und stehen in ihrem Bereich für guten Journalismus", so der DJV-Vorsitzende Mika Beuster. Es sei bedauerlich, dass sich RTL als Eigentümer von Gruner+Jahr entschieden habe, auch diese drei Marken abzugeben.

Strategiewechsel bei Bertelsmann

Bei RTL bleiben nun nur noch der "Stern" und die Magazine "Geo" und "Art", die künftig von "Stern"-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz verantwortet werden und zum Bereich RTL News gehören. Die Einrichtungstitel wie "Schöner Wohnen" und "Häuser" werden künftig dem Bereich RTL Consumer Products zugeordnet.

Ursprünglich sollten die Marken gemeinsam mit dem TV- und Streaming-Angebot von RTL unter der Marke RTL+ zu einem alle Bereiche umfassenden Medienangebot gebündelt werden. Von dieser Strategie hatte sich Bertelsmann aber bereits seit Längerem wieder verabschiedet.