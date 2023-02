Gütersloher Medienkonzern Bertelsmann streicht 700 Gruner+Jahr-Jobs Stand: 07.02.2023 13:15 Uhr

Der Medienkonzern Bertelsmann und seine Tochter RTL wollen insgesamt 23 Zeitschriftentitel des Hamburger Traditionsverlags Gruner + Jahr einstellen oder verkaufen. Hunderte Jobs fallen weg. Kernmarken wie "Stern", "Geo" und "Brigitte" bleiben.

Nach der Zusammenlegung mit dem TV-Sender RTL sollen beim Hamburger Traditionsverlag Gruner + Jahr zahlreiche Zeitschriften eingestellt werden. Flaggschiffe wie "Stern", "Geo", "Brigitte" und "Capital" sollten zwar weitergeführt werden, teilte die Fernsehtochter des Medienkonzerns Bertelsmann mit. Viele andere Zeitschriften, darunter Ableger der Haupthefte, sollen jedoch eingestellt, verkauft oder nur noch digital veröffentlicht werden.

Das Management plant rund 500 Arbeitsplätze zu streichen. Weitere 200 Stellen sollen durch Verkäufe wegfallen. Mit der Streichung von insgesamt rund 700 Stellen wären mehr als jede dritte der 1900 Vollzeitstellen im Zeitschriftensegment betroffen. Der weit überwiegende Teil des Stellenabbaus betreffe Hamburg und sei nicht im redaktionellen Bereich, sondern in Verwaltungsbereichen geplant, hieß es.

Auch bei RTL Deutschland will Bertelsmann Stellen abbauen. Am Standort des Fernsehsenders in Köln fielen innerhalb der kommenden drei Jahre zusätzlich insgesamt 300 Stellen weg, sagte ein Sprecher dem Evangelischen Pressedienst. Dies solle nach Möglichkeit ohne betriebsbedingte Kündigungen geschehen. "Wir sind zuversichtlich, dass dies durch Alternativen wie Fluktuation und Altersteilzeit gelingt."

Konzernchef Rabe informiert Beschäftigte

RTL-Chef Thomas Rabe informierte in der Verlagszentrale am Hamburger Baumwall die Belegschaft über seine Pläne. "Wir haben entschieden, uns auf die Kernmarken zu konzentrieren und sie mit Investitionen von etwa 80 Millionen Euro bis 2025 weiterzuentwickeln", erklärte der Manager.

Nun sollen gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretungen sozialverträgliche Lösungen für die betroffenen Beschäftigten entwickelt werden.

Möglicher Verkauf von "Art", "Business Punk" und "P.M."

Konkret sehen die Pläne so aus: Die 13 Marken "Stern", "Geo", "Capital", "Stern Crime", "Brigitte", "Gala", "Schöner Wohnen", "Häuser", "Couch", "Geolino", "Geolino mini" sowie die digitalen Bereiche von "Eltern" und "Chefkoch" bleiben im Portfolio. Sie machen nach Unternehmensangaben etwa 70 Prozent des Umsatzes aus. Bis 2025 sind Investitionen von rund 80 Millionen Euro geplant.

Alle anderen Zeitschriftentitel werden eingestellt oder verkauft. Keine Zukunft sieht RTL zum Beispiel für Ableger der Kernmarken wie "Geo Epoche" und "Geo Wissen", "Brigitte Woman" und "View". Auch die Magazine "Guido" um den Designer Guido Maria Kretschmer und "Barbara" um TV-Moderatorin Barbara Schöneberger werden eingestellt. Insgesamt sind es 23 Titel. Einen Verkauf prüft RTL für die fünf Marken "Business Punk", "Art", "P.M.", "Beef!" und "Salon".

"Keinerlei Sondierungsgespräche"

Rabe, der auch Bertelsmann-Chef ist, sagte der Nachrichtenagentur dpa: "Es hatte Interessensbekundungen gegeben - mündlich und schriftlich. Es gab aber keinerlei Sondierungs- oder Verkaufsgespräche, geschweige denn Angebote."

Nun wolle man zunächst mit Betriebsrat und den Mitarbeitern sprechen. "Dann werden wir in aller Ruhe in den nächsten Wochen den Markt sondieren und sehen, wer sich für welchen Titel wirklich interessiert und in welcher zeitlichen Schrittfolge wir die Titel abgeben", so Rabe.

Einst größer Zeitschriftenverlag Europas

RTL Deutschland mit Hauptsitz in Köln hatte zum Jahr 2022 die deutsche Magazinsparte des Hamburger Verlagshauses integriert und erhoffte sich Synergien zwischen den beiden Bertelsmann-Töchtern. Doch die mit den Plänen von Konzernchef Rabe verbundenen Erwartungen erfüllten sich nicht. In den vergangenen Monaten hatte RTL das Zeitschriftenportfolio nach eigenen Angaben überprüft. Topmanager aus Gütersloh und Köln nahmen alle Verlagstitel unter die Lupe und empfahlen, was behalten und was womöglich verkauft werden sollte.

Beschäftigte und Gewerkschafter hatte gegen einen möglichen Verkauf der Titel des Hamburger Verlags protestiert. Gruner + Jahr war zu seinen Blütezeiten der größte Zeitschriftenverlags Europas und gehörte jahrzehntelang zu den einflussreichsten Medienhäusern in Deutschland.