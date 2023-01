Keine Briefe und Päckchen Ver.di ruft Post-Mitarbeiter zum Streik auf Stand: 19.01.2023 17:39 Uhr

Im Tarifstreit bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft ver.di zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Bereits ab dem frühen Abend sollen die Beschäftigten bundesweit die Arbeit niederlegen.

Der Tarifkonflikt zwischen ver.di und der Deutschen Post geht in die nächste Runde: Die Gewerkschaft ruft nach gescheiterten Tarifgesprächen bundesweit alle Beschäftigten in Brief- und Paketzentren zum Streik auf. Ab Donnerstag um 17.00 Uhr sowie am Freitag sollen die Post-Mitarbeiter ganztägig die Arbeit niederlegen.

Der Grund sind die auch in der zweiten Runde gescheiterten Tarifverhandlungen. "Die Beschäftigten in den Betrieben werden nun eine klare Antwort geben und ihren Forderungen mit Streiks Nachdruck verleihen", kündigte ver.di-Verhandlungsleiterin Andrea Kocsis an.

Verweigerung ist eine "Provokation"

Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten in Deutschland bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. "Dass die Arbeitgeber den Ausgleich von Reallohnverlusten verweigern, ist angesichts der Milliardengewinne des Konzerns eine Provokation. Darauf werden die Beschäftigten in den Betrieben nun eine klare Antwort geben und ihren Forderungen mit Streiks Nachdruck verleihen", betonte Kocsis.

"Realitätsferne" Gehaltsforderung

Die Deutsche Post hatte die Gehaltsforderung bereits mehrfach als "realitätsfern" abgewiesen. "Bei den anstehenden Tarifverhandlungen wird es wichtig sein, dass wir die Balance zwischen Lohnsteigerungen für unsere Beschäftigten und wirtschaftlicher Tragfähigkeit für das Unternehmen finden", sagte ein Sprecher vor dem Start der Verhandlungen.

Die Deutsche Post DHL ist hochprofitabel. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt allerdings im Ausland. Die Tarifgespräche sollen am 8. Februar fortgesetzt werden. Bis dahin könnten weitere Streiks folgen.