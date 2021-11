Nach jahrelangem Streit Oetker-Konzern spaltet sich auf Stand: 02.11.2021 19:04 Uhr

Die Eigentümer von Oetker spalten den Bielefelder Konzern in zwei Teile auf. Der Entscheidung war jahrzehntelanger Streit vorausgegangen.

Der Oetker-Konzern wird in zwei Teile aufgespalten. Damit wird ein jahrzehntelanger Streit beigelegt. Entsprechende Handelsregisteranmeldungen seien heute eingereicht worden, teilten beide Familienteile mit. Dabei übernehmen die drei Oetker-Erben über eine neue Holding acht Unternehmen aus der bisherigen Oetker-Gruppe mit einem Umsatz von zuletzt rund zwei Milliarden Euro.

Sekt und Pizza künftig getrennt

Dazu gehört das Geschäft mit Sekt und Wein mit so bekannten Marken wie "Henkell" und "Freixenet". Auch die Martin Braun Backmittel, die Chemische Fabrik Budenheim, einige Häuser aus der Hotelsparte sowie die Kunstsammlung August Oetker gehen an sie. Die Unternehmen sollen auf Wachstumskurs steuern, kündigte der Co-Chef der neuen Gruppe, Alfred Oetker, an. Mit im Boot sind außerdem Carl Ferdinand und Julia Johanna Oetker. Die Gruppe wird in der Geschwister Oetker Beteiligungen KG gebündelt.

Die übrigen Gesellschafterstämme behalten darüber hinaus das traditionelle Pizza- und Nahrungsmittelgeschäft, die Konditorei Coppenrath & Wiese und die Radeberger Gruppe mit dem jüngst übernommenen Getränke-Lieferdienst Flaschenpost. Dazu kommen ebenfalls einige Hotels. An diesem Teil bleiben Richard und Philip Oetker, Rudolf Louis Schweizer, Markus von Luttitz sowie Ludwig Graf Douglas beteiligt. Diese Gruppe wird geführt von der Dr. August Oetker KG. Alle acht Gesellschafter sind Kinder des 2007 verstorbenen Rudolf August Oetker.

Keine Auswirkungen für die Belegschaft

"Die Entscheidung hat keine Auswirkungen für die Mitarbeiter in den einzelnen Unternehmen der Oetker-Gruppe", hatte es bereits im Juli geheißen. Für Oetker und seine Tochterfirmen arbeiteten Ende 2020 weltweit rund 37 000 Beschäftigte. 2020 hatte Oetker einen Umsatz von mehr als 7,3 Milliarden Euro vermeldet. Anfang Oktober hatte die seinerzeit noch ungeteilte Gruppe mitgeteilt, dass das Bankhaus Lampe an die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG verkauft worden sei.