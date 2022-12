Trotz Embargo gegen Russland "Rohölversorgung Deutschlands gesichert" Stand: 29.12.2022 11:42 Uhr

Seit diesem Monat darf kein Tankeröl mehr aus Russland eingeführt werden. Ab 1. Januar greift zudem das Importverbot über Pipelines. Der Mineralölbranche zufolge ist die Versorgung dennoch gesichert.

Deutschland hat das Öl-Embargo gegen Russland nach Einschätzung der Mineralölbranche gut verkraftet und ist auch auf den Importstopp für Pipeline-Öl zum 1. Januar vorbereitet. "Die Rohölversorgung Deutschlands ist auch im kommenden Jahr gesichert", sagte Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands Fuels und Energie, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Die deutsche Mineralölwirtschaft hat das von ihr unterstützte EU-Embargo gegen russische Rohölimporte auf dem Seeweg erfolgreich bewältigt", betonte Küchen. Russische Lieferungen seien in erster Linie durch Rohöl aus der Nordsee, den USA und Kasachstan ersetzt worden. "Für den Ende Dezember anstehenden Einfuhrstopp auf dem Landweg via Pipeline hat die Branche ebenfalls Vorkehrungen getroffen."

Importstopps gegen russisches Tanker- und Pipeline-Öl

Das im Mai in der Europäischen Union vereinbarte Embargo gegen auf per Tanker geliefertes russisches Öl ist seit dem 5. Dezember in Kraft. Ziel ist, für Russland die Finanzierung des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu erschweren. Polen und Deutschland hatten freiwillig erklärt, zusätzlich auch auf russisches Pipeline-Öl zu verzichten. Derzeit kommen gut zwei Drittel des importierten russischen Öls in die EU über Tanker, der Rest über Pipelines.

Der Pipeline-Importstopp greift am 1. Januar und betrifft vor allem die beiden ostdeutschen Raffinerien in Leuna in Sachsen-Anhalt und in Schwedt in Brandenburg. Während sich Leuna rasch selbst neu orientierte und bereits im Sommer rund die Hälfte des verarbeiteten Öls aus der Nordsee oder aus dem Persischen Golf erhielt, nannte die Bundesregierung für das PCK Schwedt erst kürzlich neue Lieferwege.

"Für die ostdeutsche PCK-Raffinerie, die bisher ausschließlich aus Russland beliefert wurde, hat die Bundesregierung den Weiterbetrieb zugesichert", sagte Küchen. "Erste Rohöllieferungen über den Hafen Rostock sind eingetroffen und verarbeitet." Laut Bundesregierung soll die Anlage von Januar an vor allem aus Polen mit Öl versorgt werden, wie Michael Kellner, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, jüngst ankündigte.

Polen sichert 70-prozentige Auslastung der PCK-Raffinerie zu

Demnach habe Polen zugesichert, ab Jahresbeginn genügend Rohöl zu liefern, um die Anlage in Schwedt zu 70 Prozent auszulasten. Zudem bemühten sich die Anteilseigner der Raffinerie um Lieferverträge mit Kasachstan. Kellner zufolge verhandeln sie über größere Liefermengen, kleinere Lieferungen seien bereits vereinbart.

Die Raffinerie PCK ist für die Spritversorgung der Tankstellen des Großraums Berlin und großer Teile des Nordostens Deutschlands wichtig. Staatssekretär Kellner geht nicht davon aus, dass sich das Umstellen der Öllieferungen stark bei den Spritpreisen bemerkbar machen werde. Es werde zwar spürbar sein, aber er erwarte keine "riesigen Preisausschläge".

Bislang wird die Anlage vor allem über die Druschba-Pipeline mit Rohöl des russischen Staatskonzerns Rosneft versorgt. Dem Konzern gehört auch die Mehrheit an der Raffinerie, die allerdings gerade unter deutscher Treuhandverwaltung steht. Alternativ kann sie durch bestehende Pipelines über die Häfen Rostock und Danzig mit Öl versorgt werden.

Russland verhängt Verkaufsverbot an Länder mit Preisdeckel

Neben neuen Lieferbeziehungen richtet sich der Blick der Mineralölwirtschaft zunehmend auch auf die Bereitstellung klimaschonender Energieträger. Dazu zählt zum Beispiel Wasserstoff. Branchenvertreter Küchen betonte: "Wir könnten in der Transformation schneller und noch mehr als jetzt technologischer Vorreiter sein, würden uns Politik und Regulierung in Europa und Deutschland nicht immer wieder ausbremsen."

Am Dienstag verbot Russlands Präsident Wladimir Putin per Dekret den Verkauf von Öl an Länder, die einen Preisdeckel auf den Rohstoff beschlossen haben. Das Verbot für Öltransporte tritt am 1. Februar in Kraft. Moskau hatte schon vor der Entscheidung der EU deutlich gemacht, dass es den Preisdeckel ablehnt. Die russische Führung spricht von einem Verstoß gegen den freien Markt und hat seit Wochen Gegenmaßnahmen angekündigt. Das Verbot war daher erwartet worden.

Der Preisdeckel wurde zusätzlich zu dem Ölembargo eingeführt. Er soll verhindern, dass Russland die Sanktionen umgeht und den Rohstoff zum gängigen Marktpreis an andere Länder verkauft. Die EU hatte die Maßnahme Anfang Dezember beschlossen, die G7-Staaten, Australien und Norwegen haben sich angeschlossen.