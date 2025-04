US-Chiphersteller Exportkontrollen nach China kosten Nvidia Milliarden Stand: 16.04.2025 08:53 Uhr

Der US-Chiphersteller Nvidia erwartet wegen der Exportbeschränkungen nach China Milliardenverluste. Zuvor hatte die US-Regierung Exportkontrollen für den H20-Chip nach China verhängt.

Mit verschärften Einschränkungen für Lieferungen von KI-Chips nach China beschert die US-Regierung dem Halbleiter-Riesen Nvidia Einbußen in Milliardenhöhe. Der Konzern werde eine Belastung von 5,5 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit Lagerbeständen und Kaufzusagen verbuchen, teilte Nvidia mit. Zuvor hatte die US-Regierung Exportkontrollen für den H20-Chip nach China verhängt, und zwar auf unbestimmte Zeit. Dieser wird vor allem für Künstliche Intelligenz verwendet.

Schon unter dem vorherigen Präsidenten Joe Biden schufen die USA Hürden für den Verkauf der modernsten Hochleistungschips nach China. Nvidia konnte deswegen an chinesische Unternehmen nur eine abgespeckte und langsamere Version mit dem Namen H20 liefern. Doch selbst diese Chipsysteme fallen nun angesichts der Handelspolitik von Bidens Nachfolger Donald Trump unter Exportbeschränkungen, wie Nvidia mitteilte. Der Aktienkurs von Nvidia fiel nachbörslich um rund sechs Prozent.

Chinesische Firmen geben Großbestellungen auf

Der H20 ist zwar nicht so schnell beim Training von KI-Modellen wie die außerhalb Chinas verkauften Chips von Nvidia. Er gilt aber in wichtigen Anwendungsbereichen als konkurrenzfähig. Die US-Regierung befürchtet, dass die Chips zum Bau eines Supercomputers verwendet werden könnten. Der H20 verfügt zwar über geringere Rechenkapazitäten als andere Nvidia-Chips, kann aber dennoch mit hoher Geschwindigkeit an Speicherchips und andere Halbleiter angeschlossen werden.

Über eine Verschärfung der Exportbeschränkungen wurde bereits seit einiger Zeit spekuliert. Deswegen hätten chinesische Firmen wie der TikTok-Besitzer Bytedance, Alibaba und Tencent allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres H20-Chips im Wert von mindestens 16 Milliarden Dollar bei Nvidia bestellt, berichtete jüngst die Website The Information. Das überstieg die bisherigen Produktionskapazitäten von Nvidia für diese Version, wie es unter Berufung auf informierte Personen hieß.