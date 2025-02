Ferrero-Direktor Rivella Nutella-Erfinder gestorben Stand: 18.02.2025 15:16 Uhr

Er gilt als Miterfinder des weltbekannten Brotaufstrichs: Der Italiener Francesco Rivella ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Der Chemiker spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Nuss-Nougat-Creme.

Der Miterfinder von Nutella, Francesco Rivella, ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Rivella wurde als Lebensmittelchemiker beim Ferrero-Konzern in dem norditalienischen Städtchen Alba im Piemont bekannt. Zusammen mit dem damaligen Firmenchef Michele Ferrero entwickelte er die Zusammensetzung des Nuss-Nougat-Brotaufstrichs, der zunächst "Supercrema" genannt wurde.

Rivella starb nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa am Valentinstag - auf den Tag genau zehn Jahre nach dem Tod von Ferrero. Über Jahrzehnte hinweg galt er als dessen rechte Hand. Als Technischer Direktor war Rivella auch an der Entwicklung anderer Produkte wie "Mon chéri" oder "Kinder Schokolade" beteiligt. 1993 ging er in Rente.

Nach der erzwungenen Umbenennung des Brotaufstrichs 1964 - seither durfte in Italien nichts mehr mit dem Prädikat "super" verkauft werden - kam mit dem neuen Namen der weltweite Durchbruch. "Nut" steht für Nuss, "-ella" ist eine der klassischen italienischen Endungen.

Pro Jahr 500.000 Tonnen Nutella

Heute ist Ferrero ein Weltkonzern mit einem Jahresumsatz von mehr als 18 Milliarden Euro, der immer noch im Familienbesitz ist. Er stellt pro Jahr 500.000 Tonnen Nutella her. Die Deutschen gehören zu den treuesten Kunden. Aus Nutella ist längst ein Synonym für Nuss-Nougat-Aufstriche aller Art geworden.

Das genaue Rezept bleibt geheim. Ernährungsberater verweisen indessen darauf, dass ein 400-Gramm-Glas 72 Stück Würfelzucker enthält. Nach Jahren der Kritik hat Ferrero erklärt, nur noch Palmöl aus zertifiziert nachhaltiger Herstellung zu verwenden. Von Umweltschützern kommen aber weiterhin Vorwürfe - auch, weil in Italien ganze Landstriche durch Haselnuss-Monokulturen veröden. Nach Schätzungen wird etwa ein Viertel der weltweiten Haselnussproduktion für Nutella verwendet.