Neckermann Reisen kehrt zurück Stand: 31.03.2022 10:58 Uhr

Drei Jahre nach der Insolvenz des früheren Mutterkonzerns Thomas Cook wird die Traditionsmarke Neckermann Reisen wiederbelebt. Ab kommender Woche können dort wieder Pauschalreisen gebucht werden.

Die Traditionsmarke Neckermann Reisen kehrt zurück. Ab dem 5. April können unter dem Dach der Anex-Gruppe wieder Pauschalurlaube mit Neckermann Reisen gebucht werden. Anex hatte die Markenrechte an Neckermann Reisen Anfang 2020 aus der Insolvenzmasse des britisch-deutschen Reisekonzerns Thomas Cook erworben. Dieser war bereits im Herbst 2019 kurz vor dem Beginn der Corona-Pandemie in starke wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und schließlich Pleite gegangen. Anex selbst wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz im türkischen Antalya.

Für die laufende Sommersaison können laut Neckermann Reisen rund 1000 Hotels in den Spanien, Griechenland, der Türkei und Ägypten gebucht werden. Pauschalreisen nach Bulgarien, Italien, Kroatien, Portugal und Tunesien sollen folgen. Geplant ist auch das schrittweise Angebot von Zielen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, zu denen Urlauber selbst anreisen. Neckermann Reisen will sich laut Neckermann-Direktor Michael Nickel vor allem auf Angebote für Familien und konsumfreudige Urlauber ab 50 Jahre mit Hotels im Vier-Sterne-Bereich konzentrieren.

Neckermann Reisen hatte vor der Insolvenz des Mutterkonzerns 2019 eine lange Tradition als Anbieter von Pauschalreisen. Bild: imago images/Ralph Peters

Lange Tradition

Neckermann Reisen war Anfang der 1960er-Jahre unter dem Namen "Neckermann und Reisen" von Josef Neckermann als Erweiterung seines Versandhauses gegründet worden. Mit vergleichsweise günstigen Flugpauschalreisen machte Neckermann Badeurlaube in so genannten "Warmwasserzielen" in der Zeit des deutschen Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich.