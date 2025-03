Hotelkette Finanzinvestor übernimmt Mehrheit an Motel One Stand: 03.03.2025 11:16 Uhr

Der Finanzinvestor PAI beteiligt sich mit 80 Prozent an der Hotelkette Motel One. Gründer Müller bleibt allerdings Unternehmenschef. Der genaue Transaktionswert ist nicht bekannt - es geht aber wohl um mehrere Milliarden Euro.

Der Gründer der Hotelkette Motel One, Dieter Müller, verkauft die Mehrheit an seinem Unternehmen. Der Finanzinvestor PAI Partners werde sich mit 80 Prozent am operativen Geschäft beteiligen, teilten beide Unternehmen mit.

Müller bleibt demnach Unternehmenschef. Außerdem behält er das zuletzt abgespaltene Immobiliengeschäft. Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge wird das operative Geschäft von Motel One in der Transaktion mit rund 3,5 Milliarden Euro bewertet.

Müller erklärte: "Gemeinsam werden wir die internationale Expansion von Motel One weiter beschleunigen und das nächste spannende Kapitel unserer Geschichte schreiben." Die Transaktion soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden. PAI ist derzeit unter anderem an der European Camping Group beteiligt. Von 2016 bis 2019 hielt die Kette die B&B Hotels.

99 Hotels in 13 Ländern

Erst vor einem Jahr hatte eine Investorengruppe um Müller Motel One wieder vollständig übernommen und in dem Zusammenhang das Immobiliengeschäft abgespalten. Damals war das gesamte Unternehmen mit 4,1 Milliarden Euro bewertet worden.

Die Hotelgruppe wurde im Jahr 2000 in München gegründet und hat in den vergangenen Jahren stark expandiert. Sie umfasst heute 99 Hotels mit mehr als 28.000 Zimmern in 13 Ländern. Motel One setzt vor allem auf Geschäftsreisende und Städtetouristen, die keinen zusätzlichen Service wie Restaurants und Schwimmbäder brauchen.