avatar Nachfragerin 07.06.2021 • 19:13 Uhr

100% wirksam?

"Die Wirksamkeit habe dabei bei 100 Prozent gelegen." Wie kommen diese 100% zustande? Wurde da ein schwerer Krankheitsverlauf "weggeimpft", den Jugendliche sowieso nicht haben? Das wäre dann so, als würde man Faltencreme bei Jugendlichen testen. Die hätte dann auch eine Wirksamkeit von 100 Prozent. Interessanter wäre die Schutzwirkung vor Langzeitfolgen. Aber die wird man in so kurzer Zeit wohl nicht untersucht haben.