Konzerne und Staaten verpflichten sich Allianz für Ende des Verbrennungsmotors Stand: 10.11.2021 11:12 Uhr

Auf der Weltklimakonferenz haben sich mehrere Autokonzerne und zwei Dutzend Staaten auf ein Ende der Verbrennungsmotoren festgelegt. Führende Hersteller sind allerdings nicht dabei - und auch Deutschland fehlt.

Sechs Autokonzerne wollen in absehbarer Zeit keine Autos mehr mit Verbrennungsmotoren bauen, 24 Staaten keine solchen Fahrzeuge mehr zulassen. Das sieht eine Verpflichtung auf der Weltklimakonferenz in Glasgow vor. Die beteiligten Regierungen wollten "darauf hinarbeiten, dass alle Verkäufe von neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bis zum Jahr 2040 weltweit und in den führenden Märkten bis spätestens 2035 emissionsfrei sind", teilte der britische Gastgeber des Klimagipfels mit.

Zu den Unterzeichnern gehören laut der Nachrichtenagentur Reuters Mercedes-Benz, der schwedische Hersteller Volvo, die chinesische BYD und Jaguar Land Rover, eine Einheit der indischen Tata Motors, sowie die US-Autobauer Ford und General Motors. Die beiden amerikanischen Konzerne sind beim Absatz die Nummer fünf beziehungsweise drei auf dem weltweiten Automarkt.

VW, Toyota und Stellantis nicht dabei

GM erklärte, der Konzern sei "stolz darauf, nun an der Seite anderer Unternehmen, Regierungen und Organisationen zu stehen und sich zu verpflichten, auf einen Übergang zu 100-prozentig emissionsfreien Fahrzeugen hinzuarbeiten". Auch Ford bestätigte seine Teilnahme: "Um erfolgreich zu sein, müssen alle zusammenarbeiten." Volvo hatte sich zuvor bereits dazu verpflichtet, bis 2030 vollständig auf Elektrofahrzeuge umzustellen.

Die beiden weltweit führenden Automobilhersteller Volkswagen und Toyota die Verpflichtung offenbar nicht unterzeichnen - ebenso wie der weltweit viertgrößte Automobilhersteller Stellantis (unter anderem mit den Marken Citroen, Fiat, Opel und Peugeot). Auch die japanischen Automobilhersteller Honda und Nissan sowie das koreanische Unternehmen Hyundai und der deutsche Autobauer BMW wollte sich der Verpflichtung nicht anschließen.

Laut Reuters sind die Unternehmen skeptisch, weil sie sich zu einem kostspieligen Technologiewechsel verpflichten sollten, es aber keine ähnliche Verpflichtung der Regierungen zum Bau der notwendige Lade- und Netzinfrastruktur gebe.

Minister Scheuer für Antriebe mit synthetischen Kraftstoffen

Unter den 24 Staaten, die den Plan unterstützen, fehlen die wichtigen Automärkte China, die USA und Deutschland. Aus dem Bundesumweltministerium hieß es, dass es dazu noch keine endgültige Entscheidung der Bundesregierung gebe. Der geschäftsführende Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte dem Vorstoß zuvor eine Absage erteilt. "Der fossile Verbrenner wird 2035 auslaufen. Die Verbrennertechnologie wird aber weiterhin gebraucht", sagte Scheuer vor Journalisten. "Wir wollen sie mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral machen und die Vorteile der Technologie erhalten." Die geplante Erklärung berücksichtige den Antrieb mit synthetischen Kraftstoffen nicht. Deshalb sei sein Ministerium und die amtierende Bundesregierung dagegen.

Greenpeace-Chef Martin Kaiser kritisierte Deutschlands Zurückhaltung. "Es wäre megapeinlich, wenn Deutschland nicht dabei wäre", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Eine solche Erklärung sei überfällig.