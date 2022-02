Ende der Homeoffice-Pflicht Kommt jetzt die Büro-Pflicht? Stand: 17.02.2022 13:39 Uhr

Ab dem 20. März entfällt die Homeoffice-Pflicht. Viele Beschäftigte fürchten, dass das zu einer Büro-Pflicht führt. Der DGB fordert, bereits jetzt die Weichen zu stellen für das "Homeoffice der Zukunft".

Es geht zurück ins Büro. Ab dem 20. März sollen Arbeitgeber nicht mehr verpflichtet sein, ihren Beschäftigten - wenn möglich - die Arbeit daheim zu erlauben. Wenn die Pandemieentwicklung dies zulasse, soll die Homeoffice-Pflicht ab dem 20. März entfallen, wie aus dem Beschlusspapier nach Beratungen von Bund und Ländern hervorgeht.

Doch viele Beschäftigte haben sich so an das Arbeiten von zu Hause gewöhnt, dass sie den heimischen Schreibtisch gar nicht mehr missen wollen. Manche fürchten auch, sich im Büro anzustecken. Was wird nun aus ihnen? Werden sie zur Arbeit im Büro verpflichtet?

Homeoffice-Möglichkeit auch im Normalbetrieb?

Fragen, auf die der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) klare Antworten hat: "Da wir in der Pandemie leider noch lange nicht über den Berg sind, sollten die Möglichkeiten für Arbeit im Homeoffice weiterhin ein Element des betrieblichen Infektionsschutzes bleiben", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er forderte darüber hinaus auch "langfristige Lösungen, für die die Weichen jetzt gestellt werden sollten".

"Homeoffice sollte für die Millionen Beschäftigten, die auch im künftigen Normalbetrieb zeitweise im Homeoffice arbeiten wollen, leichter ermöglicht werden."

Regeln für das "Homeoffice der Zukunft"

Der DGB geht mit seinen Forderungen weit über den Bund-Länder-Beschluss hinaus. Darin heißt es lediglich: "Arbeitgeber können aber weiterhin im Einvernehmen mit den Beschäftigten die Arbeit im Homeoffice anbieten, wenn keine betrieblichen Gründe entgegenstehen und diese im Interesse des betrieblichen Infektionsschutzes liegt." Zur Zukunft des Homeoffice jenseits von Pandemiezeiten und Bedenken bezüglich des "betrieblichen Infektionsschutzes" werden keinerlei Angaben gemacht.

Hoffmann forderte die Bundesregierung auf, das "Homeoffice der Zukunft" rasch durch klare Regeln zu unterstützen. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz solle dabei fürs Homeoffice verbindlich geregelt werden. Aus den Erfahrungen der Pandemie heraus sollten die besonderen Belastungen der Arbeit im Homeoffice berücksichtigt werden.