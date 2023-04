Aktuelle Baureihe Der letzte Verbrenner-Golf von VW Stand: 03.04.2023 10:46 Uhr

Es ist das Ende einer Auto-Ära: Der Golf 8 soll die letzte Baureihe des Modell-Klassikers mit Verbrennungsmotor sein. Den Namen Golf will Volkswagen aber für ein künftiges Elektroauto weiter nutzen.

Deutschlands größter Automobilhersteller Volkswagen plant keine neue Generation seiner Golf-Reihe mit Verbrennungsmotor. Das sagte Markenchef Thomas Schäfer der "Automobilwoche". Der Golf war jahrzehntelang das meistverkaufte Auto in Europa. Das Modell wird seit dem Jahr 1974 verkauft.

Der Golf 8, der derzeit produziert wird, soll die letzte Version des Schrägheckautos mit Verbrennungsmotor sein, wobei im nächsten Jahr eine weitere Serie von Updates erwartet wird.

Als er noch sehr klare Kanten zeigte: Der Golf 1 wurde von 1974 bis 1983 hergestellt. Bild: Volkswagen AG

"Damit ist das Auto bis zum Ende des Jahrzehnts gesetzt. Dann müssen wir sehen, wie sich dieses Segment entwickelt", sagte Schäfer. "Wenn sich die Welt bis 2026 oder 2027 ganz anders entwickelt als erwartet, dann können wir auch noch mal ein komplett neues Fahrzeug auflegen. Das glaube ich aber nicht. Bisher ist das nicht vorgesehen."

"Irgendein Fahrzeug so zu nennen, geht nicht"

Der Name Golf soll aber für ein zukünftiges Elektromodell erhalten bleiben - ähnlich wie auch die Namen Tiguan oder GTI. Diese "ikonische Namen" sollten in die elektrische Welt überführt werden, sagte Schäfer.

"Aber gerade beim Golf muss das zu den Genen passen. Einfach irgendein Fahrzeug so zu nennen, geht nicht. Den Fehler machen wir nicht", betonte der VW-Markenchef. Einen elektrischen Golf werde es erst geben, "wenn auch wirklich Golf-Gene drin stecken - wie etwa ein flacheres Dach gegenüber dem ID.3." Das werde frühestens mit der neuen Fahrzeug-Plattform SSP ab 2028 möglich sein.

Die Ankündigung von Volkswagen illustriert, wie stark der Wolfsburger Konzern seine Investitionen auf die Senkung der Kosten von Elektrofahrzeugen konzentriert. "Volkswagen bekennt sich klar zum elektrischen Antrieb. Die E-Mobilität ist die beste Lösung für nachhaltigen Transport", so der Autohersteller gegenüber tagesschau.de. Es wird erwartet, dass VW bis zum Jahr 2026 zehn neue E-Auto-Modelle an den Start bringt.

VW-Markenchef Thomas Schäfer bei der Vorstellung der Studie des ID.2all Bild: picture alliance/dpa

E-Auto für unter 20.000 Euro geplant

Darunter soll auch der elektrischer Kleinwagen ID.2all sein. Im vergangenen Monat hatte der Konzern einen ersten Entwurf des E-Autos gezeigt, das in etwa die Größe eines heutigen VW-Polos haben dürfte. In der Grundausstattung soll der ID.2 weniger als 25.000 Euro kosten, die Reichweite dürfte bis zu 450 Kilometer betragen.

Bis Ende des Jahrzehnts will Volkswagen zudem ein Elektro-Modell für weniger als 20.000 Euro auf den Markt bringen, das ID.1 heißen könnte, wie Schäfer der "Automobilwoche" sagte.

Die Marke Volkswagen strebt bis 2030 einen Anteil von 80 Prozent Elektroautos in Europa und 55 Prozent in Nordamerika an. Weltweit will der gesamte VW-Konzern mit seinen verschiedenen Marken bis dahin einen Anteil von 50 Prozent Elektrofahrzeugen erreichen.