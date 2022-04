FAQ Netzagentur übernimmt Kontrolle Was wird aus Gazproms Deutschlandgeschäft? Stand: 05.04.2022 11:31 Uhr

Die Bundesnetzagentur hat die Kontrolle über die deutschen Töchter von Gazprom übernommen. Ist der russische Konzern damit in Deutschland enteignet? Was bedeutet das für die Gasversorgung? Antworten auf wichtige Fragen.

Von Till Bücker, tagesschau.de

Was hat das Bundeswirtschaftsministerium beschlossen?

"Die Bundesnetzagentur wird heute für eine Übergangszeit als Treuhänderin für Gazprom Germania eingesetzt", teilte die Bonner Behörde gestern mit. Dies hatte zuvor Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angekündigt. Die Netzagentur übernimmt für eine Übergangszeit treuhänderisch die Funktion einer Gesellschafterin. Sie soll unter anderem für eine ordnungsgemäße Geschäftsführung sorgen.

Was bedeutet das genau?

Mit ihrer Anordnung hat die Bundesregierung die Aufsicht über die deutsche Tochter des russischen Gasriesen Gazprom übernommen. Der Konzern ist hierzulande für 40 Prozent der Gasversorgung zuständig und damit der größte Lieferant. Die Bundesnetzagentur nehme bis zum 30. September alle Stimmrechte aus Geschäftsanteilen an der Gazprom Germania wahr und sei weisungsberechtigt, hieß es. Mit diesem Schritt greift der Staat in beispielloser Form in den Gasmarkt ein. Die Bundesnetzagentur übernimmt die Rolle der Eigentümerin.

"Wir sind uns der Verantwortung für die sichere Gasversorgung bewusst, die mit dieser Aufgabe verbunden ist. Unser Ziel wird es sein, dass das Gazprom Germania im Interesse Deutschlands und Europas geführt wird", sagte Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller gegenüber tagesschau.de. "Wir wollen alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Versorgungssicherheit weiter zu gewährleisten. Die Geschäfte der Gazprom Germania und ihrer Tochterunternehmen sollen in diesem Sinne kontrolliert weitergeführt werden."

Um welche die Geschäfte geht es?

Gazprom Germania umfasst drei große Geschäftsbereiche. Über die Tochter Astora betreibt die Gesellschaft unter anderem den größten Gasspeicher Deutschlands im niedersächsischen Rehden, auf den ein Fünftel der deutschen Speicherkapazität entfällt.

Daneben ist sie Eigentümerin weiterer wichtiger Unternehmen der deutschen Gaswirtschaft. Dazu gehören etwa der Gashändler Wingas, der Stadtwerke beliefert, und eine Minderheitsbeteiligung am Gastransportunternehmen Gascade. Dabei geht es auch um Lieferverträge mit Gazprom Export.

Welche Aufgaben hat die Bundesnetzagentur nun?

Durch die Treuhänderschaft kann die Bundesnetzagentur wie die Eigentümerin von Gazprom Germania agieren. Ihre Aufgabe ist es, die drei Geschäftsbereiche zu sichern. Dazu gehört etwa die Einhaltung des Gasspeichergesetzes - sprich die Erfüllung der gesetzlichen Mindestmaße. Knappe Füllstände der Reserven hatten wegen des Ukraine-Krieges Befürchtungen ausgelöst, die Versorgung mit dem Brennstoff könne knapp werden.

Zudem soll die Behörde die Zeit nutzen, um Ordnung in die Verhältnisse zu bringen. Sie sei unter anderem dazu berechtigt, Mitglieder der Geschäftsführung auszutauschen und Weisungen zu erteilen. "Die Wahrnehmung der Stimmrechte der Gesellschafter wird ausgeschlossen", hieß es vom Bundeswirtschaftsministerium.

Was heißt das für die Gasversorgung?

Was sich nun konkret ändert, ist vorerst unklar. Beobachtern zufolge finden derzeit zahlreiche Gespräche statt. Viele Fragen scheinen dabei noch offen. Zunächst müsse der Betrieb gesichert fortgeführt und die genaue Situation im Unternehmen Gazprom Germania verstanden werden.

Die Versorgungssicherheit sei aktuell gewährleistet, sagte Wirtschaftsminister Habeck. Auch laut aktuellem Lagebericht der Bundesnetzagentur ist die Versorgung mit Gas stabil. Die Netzbetreiber melden demnach keine besonderen Vorkommnisse.

Eine Reaktion aus Russland stand zunächst aus. Offenbar geht die Bundesregierung aber davon aus, dass die Gaslieferungen von Russland nicht unterbrochen werden. Ansonsten sei die Treuhandschaft der Bundesnetzagentur zum Weiterbetrieb der Gazprom Germania nicht nötig. Habeck und auch Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP hatten gestern nochmals betont, dass die Bundesregierung trotz des Ukraine-Krieges einen Einfuhrstopp für russisches Gas derzeit ablehnt.

Was sind die Gründe für die Anordnung?

Wirtschaftsminister Habeck begründete die Entscheidung mit den unklaren Rechtsverhältnissen und einem Verstoß gegen Meldevorschriften. Ziel sei es, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und den russischen Einfluss in Teilen zu reduzieren. Die Gazprom Germania GmbH betreibe in Deutschland selbst und durch seine Tochtergesellschaften kritische Infrastrukturen, so der Grünen-Politiker. "Sie ist im Bereich Gashandel, Gastransport und -speicher tätig und für die Gasversorgung in Deutschland von überragender Bedeutung."

Der Mutterkonzern hatte am Freitag überraschend mitgeteilt, dass er sich von Gazprom Germania und deren Beteiligungen zurückzieht. "Nicht mitgeteilt wurde, wer der neue wirtschaftliche und rechtliche Eigentümer dieser Beteiligung sein soll", so Habeck. Dies sei für sich genommen schon ein Verstoß gegen die Meldepflicht im Rahmen der Außenwirtschaftsverordnung.

Zwar habe das Wirtschaftsministerium von einem "mittelbaren Erwerb" der Gazprom Germania durch die Gesellschaften JSC Palmary und Gazprom Business Export Services LLC erfahren. Bei kritischer Infrastruktur müsse jeder Erwerb durch einen Nicht-EU-Investor zuvor vom Wirtschaftsministerium genehmigt werden. Es sei aber unklar, "wer wirtschaftlich und rechtlich hinter den beiden Unternehmen steht". Man werde Energieinfrastrukturen in Deutschland nicht willkürlichen Entscheidungen des Kremls aussetzen, sagte Habeck weiter.

Ein weiterer Grund sei auch die Möglichkeit eines technischen Konkurses von Gazprom Germania gewesen, heißt es aus Kreisen. Zwar sind die Energiekonzerne von den westlichen Sanktionen befreit, doch seit dem Inkrafttreten gingen Banken und Geschäftspartner auf Distanz zu russischen Firmen. Wenn aber der deutsche Staat das Geschäft führt, ist das für die Geldgeber eine andere Situation.

Darüber hinaus habe der Erwerber die Liquidierung der Gazprom Germania - also die Abwicklung der Gesellschaft durch den Verkauf der Vermögensgegenstände - angeordnet, was nicht rechtmäßig sei, solange der Erwerb nicht genehmigt sei. "Eine Liquidierung hätte das Ende der rechtlichen Existenz der Gazprom Germania zur Folge."

Was hätte das für die Lieferverträge bedeutet?

Einer Liquidierung hätte wohl Auswirkungen auf die Verträge mit Gazprom Export gehabt. Laut Beobachtern stand das Szenario im Raum, dass durch den Ausfall eines Vertragspartners die Verpflichtungen entfallen. Dann hätte es die Notwendigkeit gegeben, mit Russland in der aktuellen Situation neue Lieferverträge aushandeln zu müssen - mit Kettenreaktionen in der deutschen Energiewirtschaft.

Ist Gazprom in Deutschland nun enteignet?

Habeck greift für die Anordnung auf einen Paragrafen im Außenwirtschaftsgesetz zurück. Demzufolge ist die Einsetzung einer Treuhandschaft zur Abwendung einer Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit rechtlich möglich. Eine Enteignung, wie zuletzt bereits spekuliert wurde, ist das nicht. Wie es nun mit den Vermögenswerten von Gazprom Germania weitergeht, scheint noch offen.

Dem Geschäftsbericht von 2020 zufolge hatte Gazprom Germania inklusive seiner Töchter 1543 Mitarbeiter, darunter 339 in Berlin. Die 1990 gegründete Gesellschaft verfügt über Gasspeicher in Deutschland und Österreich mit einer Kapazität von insgesamt sechs Milliarden Kubikmeter.