Einzelhandel Decathlon zieht in Galeria-Filialen ein Stand: 24.03.2025 14:55 Uhr

Kunden der Warenhauskette Galeria können in einigen Filialen künftig auch Produkte des Sportartikelhändlers Decathlon kaufen. Die beiden Handelsunternehmen haben eine Zusammenarbeit vereinbart.

Der Sportartikelhändler Decathlon und die Warenhauskette Galeria haben eine Kooperation vereinbart. Bald schon soll sich in einigen Galeria-Filialen auf Tausenden Quadratmetern der Sportartikelhändler Decathlon präsentieren.

Decathlon wird demnach im August das erste Geschäft im Galeria-Warenhaus in Konstanz eröffnen. Bis Ende 2025 sollen weitere in Duisburg, Freiburg, Trier und Kassel folgen. Es könnten auch mehr werden. "Nach den ersten erfolgreichen Tests plant Decathlon, weitere Filialen in Galeria-Häusern zu eröffnen", heißt es.

Große Verkaufsflächen geplant

Die Verkaufsflächen von Decathlon sollen zwischen 1.500 und 3.500 Quadratmeter groß sein. "Mit Decathlon holen wir uns einen führenden Experten für Sportartikel ins Haus, um unser eigenes Sportsortiment abzurunden", sagte Galeria-Einkaufschefin Alexa Deters.

Bereits im Herbst hatte Galeria eine Kooperation mit dem Lebensmitteldiscounter Lidl bekanntgegeben.

Decathlon will deutlich wachsen

Das Warenhausunternehmen Galeria war 2023 erneut in die Insolvenz gerutscht. Im Sommer 2024 gab das Gericht grünes Licht für den Neustart und die Übernahme durch die neuen Eigentümer: die US-Investmentgesellschaft NRDC und eine Beteiligungsfirma des Unternehmers Bernd Beetz. Neun Galeria-Filialen mussten im Zuge der Insolvenz schließen. Aktuell gibt es noch 83 Standorte.

Der französische Sportartikelhändler und -hersteller Decathlon hat rund 90 Filialen. Im November hatte das Unternehmen angekündigt, in den kommenden Jahren mehr als 60 neue Geschäfte eröffnen zu wollen.