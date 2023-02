Köln und Aachen betroffen Ford streicht 3800 Stellen in Europa Stand: 14.02.2023 10:15 Uhr

Beim US-Autobauer Ford fallen Tausende Stellen weg. Vor allem an den deutschen Standorten Köln und Aachen verlieren zahlreiche Menschen ihren Job. Der Konzern informiert darüber heute die Belegschaft.

Bei Ford sollen im Zuge der Umstellung von Autoproduktion auf Elektromobilität bis zum Jahr 2025 rund 4000 Beschäftigte in Europa ihre Jobs verlieren. Alleine 2300 Arbeitsplätze an den Standorten Köln und Aachen sind von den Plänen betroffen, wie der US-Konzern heute in einer Telefonkonferenz bekanntgab.

"Die heute angekündigten Maßnahmen richten die Produktentwicklungsorganisation und die Verwaltungsfunktionen von Ford in Europa auf ein kleineres, fokussierteres und zunehmend elektrisches Produktportfolio aus", sagte Deutschland-Chef Martin Sander. Ford beschäftigte hierzulande zuletzt rund 19.000 Menschen.

Köln am stärksten betroffen

Die meisten Jobs sollen in den nächsten drei Jahren demnach in der Kölner Entwicklungsabteilung wegfallen. Der Autobauer will sich von 1700 Entwicklern trennen, dazu kommen 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in administrativen Bereichen, der Marketingabteilung und im Vertrieb. In Köln arbeiten derzeit rund 14.000 Menschen für Ford, im Aachener Forschungszentrum circa 200.

Einschließlich eines Personalabbaus in Großbritannien und anderen Ländern sind europaweit 3800 Stellen betroffen. Der Ankündigung waren wochenlange Verhandlungen mit der Gewerkschaft vorausgegangen. Details will die IG Metall in einer Pressekonferenz am Vormittag zusammen mit dem Management präsentieren. Vorher sollte die Belegschaft des Kölner Werks informiert werden. Der Betriebsrat hatte das Vorhaben bereits im Januar publik gemacht und damals sogar von einem drohenden Wegfall von bis zu 3200 Jobs in Köln und Aachen gesprochen.

Späte Reaktion auf Elektro-Trend

Ford befindet sich derzeit im Umbruch, der Autokonzern schwenkte relativ spät auf Elektromodelle um. In diesem Jahr sollen die ersten in Europa hergestellten reinen Ford-Elektroautos in Köln vom Band rollen. Das Verbrennermodell Fiesta wird hingegen eingestellt. Für die Elektroproduktion investiert Ford zwar einen Milliardenbetrag in Köln. Mit den nun bekanntgewordenen Plänen verliert die Stadt als Entwicklungsstandort des Konzerns aber an Bedeutung.

Der US-Autohersteller hat im vergangenen Jahr mehr als zwei Milliarden Dollar Verlust gemacht. Darauf reagiert Ford nun mit einer Radikalkur. Finanzchef John Lawler hatte bei der Bilanzpräsentation kürzlich "sehr aggressive" Maßnahmen angekündigt, um die Kosten in Produktion und in der Lieferkette zu senken.

In Europa weitete sich der Vorsteuerverlust im vierten Quartal auf 400 Millionen Dollar aus. Das waren doppelt soviel wie im Vorjahr - bei unverändertem Umsatz. Experten sehen den Personalabbau in den Bereichen Forschung und Entwicklung auch als eine Folge der Kooperation mit Volkswagen. Von dem Wolfsburger Hersteller hat Ford die Lizenz zum Bau eines Elektroautos auf Basis des Elektrobaukastens MEB, was Entwicklungskosten spart.