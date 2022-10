Pilotenstreik bei Eurowings Etwa jeder zweite Flug fällt aus Stand: 18.10.2022 14:37 Uhr

Am zweiten Tag des Pilotenstreiks bei Eurowings kam es heute erneut zu zahlreichen Ausfällen. Etwa jeder zweite Flug wurde abgesagt, hieß es. Und auch morgen sollen wieder diverse Flüge gestrichen werden.

Der Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings hat erneut zu erheblichen Einschränkungen an Deutschlands großen Airports geführt. Am Düsseldorfer Flughafen fielen am zweiten Tag des laufenden Streiks 84 von 160 Flügen aus, wie der Airport mitteilte. Am Flughafen Köln/Bonn wurden 35 von 63 ursprünglich geplanten Flügen storniert. Auch in Stuttgart, München und Hamburg hagelte es Absagen. Viele Passagiere mit Eurowings-Tickets mussten umplanen. Damit sei etwa jeder zweite Flug gestrichen worden, was mehr als 20.000 Fluggäste betreffen dürfte.

Man gehe davon aus, dass am morgigen dritten Streiktag abermals etwa die Hälfte von rund 500 Flügen abgesagt werden müsse, erklärte ein Sprecher von Eurowings.

Das Ziel, rund die Hälfte der Flüge trotz des Streiks starten zu lassen, sei bisher erreicht worden, sagte ein Sprecher der Lufthansa-Tochter. Den Angaben zufolge sind die Flughäfen Hamburg und Berlin besonders betroffen. An anderen Flughäfen wie Stuttgart und Köln habe Eurowings Ausweichkapazitäten unter anderem durch Partnerunternehmen, sagte der Sprecher. Auch der Mutterkonzern Lufthansa helfe aus. Insbesondere in Hamburg und Berlin gebe es jedoch kaum Ausweichmöglichkeiten, weshalb dort mehr als die Hälfte der Verbindungen gestrichen werden müsse. Unternehmensintern werde noch beraten, "wie es weitergehen soll", sagte der Sprecher.

Ausstand wird nicht vorzeitig beendet

Ein Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) erklärte, der Ausstand werde nicht vorzeitig beendet. Mit dem Streik will die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen. Sie fordert für die rund 800 Cockpit-Beschäftigten längere Ruhezeiten und kürzere Einsätze, weil das Personal überlastet sei.

Zuletzt waren die Fronten verhärtet. Die Geschäftsführung argumentiert, dass sie der Gewerkschaft schon weit entgegengekommen sei und zum Beispiel zehn zusätzliche freie Tage pro Jahr biete. Die Gewerkschaft will 14 zusätzliche freie Tage.

Eurowings warnt vor finanziellen Folgen

In einem offenen Brief an die Belegschaft hatte die Eurowings-Chefetage vor den finanziellen Folgen des Streiks gewarnt, der pro Tag einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag koste. Es seien Arbeitsplätze in Gefahr. Das Management drohte damit, das vorgelegte Angebot zurückzunehmen, sollte der Streik weitergehen.