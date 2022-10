Mitbestimmung im Aufsichtsrat EuGH stärkt Gewerkschaften bei SAP Stand: 18.10.2022 11:40 Uhr

Wie andere Firmen hat sich auch SAP von einer deutschen AG in eine europäische SE umgewandelt. Was das für die Mitbestimmung der Gewerkschaften bedeutet, war umstritten. Der EuGH hat nun entschieden: Sie darf nicht geschwächt werden.

Von Gigi Deppe, ARD-Rechtsredaktion

Die Entscheidung des obersten Gerichts der EU dürfte im Ergebnis viele Firmen interessieren. Denn mehrere hundert große deutsche Unternehmen wie etwa Allianz, BASF oder Porsche haben sich seit 2004 von einer Aktiengesellschaft in eine sogenannte Societas Europaea umgewandelt. Das heißt: Hinter dem Firmennamen steht nicht mehr das Kürzel AG, sondern die beiden Buchstaben SE.

Die Umwandlung in eine SE ist für viele Unternehmen interessant, die sich breiter auf dem europäischen Markt aufstellen wollen. Denn in allen EU-Ländern gelten für diese Unternehmensform damit grundsätzlich dieselben Regeln. Allerdings gab es einen großen Streitpunkt, der vor allem von deutschen Gewerkschaften kritisch gesehen wurde: Sollten mit der Umwandlung in eine SE die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer abgeschwächt werden - sollte es also weniger Gewerkschaftseinfluss in der Unternehmensspitze geben?

Schwächung der Arbeitnehmerbeteiligung nicht zulässig

Der Softwarekonzern SAP hatte sich 2014 in eine SE umgewandelt. Und nun sollte der Aufsichtsrat verkleinert werden. Die bisherigen zwei Sitze für Gewerkschafter waren damit nicht mehr gesichert, weil sie in Zukunft nicht mehr getrennt von den anderen Aufsichtsratsmitgliedern gewählt werden sollten. IG Metall und ver.di klagten dagegen, und das Bundesarbeitsgericht als oberstes deutsches Arbeitsgericht fragte deswegen beim EuGH an, wie denn die Regeln für die SE nun genau zu verstehen seien.

Nun gab die Große Kammer, ein sehr wichtiges Richtergremium, vor: Der Einfluss der Gewerkschaften darf jedenfalls in Deutschland nicht verringert werden. Die europäischen Richterinnen und Richter sagten: Wir mischen uns da nicht ein. Wenn es in Deutschland mehr Rechte für die Arbeitnehmervertreter gibt als in anderen EU-Staaten, dürfen die beibehalten werden - solange jedenfalls alle Gewerkschaften gleich behandelt werden.

Weil es bei der Mitbestimmung in den einzelnen Ländern der EU so unterschiedliche Gepflogenheiten gebe, habe die EU entschieden: Es sei nicht ratsam, bei dieser Frage ein einheitliches Modell vorzuschreiben.

