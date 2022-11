Einzelhändler und Paketbranche Banger Blick aufs Weihnachtsgeschäft Stand: 10.11.2022 14:04 Uhr

Die Einzelhändler müssen wegen der Corona-Krise, hoher Inflation und Lieferengpässen teils deutliche Einbußen verkraften. Viele erwarten zudem ein schwaches Weihnachtsgeschäft - genauso wie die Paketbranche.

Nachdem die Erlöse bereits von Januar bis September deutlich einbrachen, blickt die Mehrheit der deutschen Einzelhändler angesichts der Kaufkraftverluste ihrer Kunden durch die hohe Inflation auch pessimistisch auf das Weihnachtsgeschäft. 70 Prozent rechnen mit einem schlechteren Verlauf als im vergangenen Jahr, wie aus der heute veröffentlichten Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter 500 Unternehmen hervorgeht.

Weihnachtsgeld und Umfragen machen Hoffnung

Trotz des schwierigen Umfelds rechnet der Branchenverband für die beiden letzten beiden Monate des Jahres zwar mit einem Umsatzplus von 5,4 Prozent auf 120,3 Milliarden Euro. Preisbereinigt sei dies allerdings ein Minus von vier Prozent zum Vorjahreszeitraum. "Die Umsätze wachsen nur über die inflationsbedingt steigenden Preise", erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth diese Differenz. "Für die Handelsunternehmen bleibt das eine schwierige Zeit."

Hoffnung beim Jahresendspurt macht der Branche allerdings, dass viele Verbraucher trotz Inflation und Rezessionsgefahr nicht bei den Ausgaben knausern wollen. Fast jeder Fünfte der 2000 befragten Personen gab an, mehr als 300 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugeben. Im Vergleich zum Vorjahr wollen insgesamt mehr als 40 Prozent die Höhe ihrer Ausgaben für Geschenke zum Jahresende stabil halten, 18 Prozent hingegen "deutlich" weniger ausgeben. Geschenkgutscheine, Spielwaren, Bücher und Kosmetik dürften auch diesmal die Renner im Weihnachtsgeschäft sein, wie die Umfrage zeigt.

"Die hohe Inflation und die schlechte Verbraucherstimmung senden eigentlich keine guten Vorzeichen für das Weihnachtsgeschäft", sagte Genth. "Die Kundinnen und Kunden sind aber trotz allem entschlossen, in Geschenke zu investieren." Ein Grund könnte das Weihnachtsgeld sein, das mehr als jedem zweiten Beschäftigten winkt. 54 Prozent bekommen diese Sonderzahlung, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung heute ermittelte. Das Weihnachtsgeld sei so wichtig wie nie zuvor, sagte der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten.

Umsatz der Einzelhändler eingebrochen

Derweil mussten die Einzelhändler in den Einkaufsstraßen der deutschen Innenstädte in diesem Jahr schon hohe Einbußen hinnehmen. Wegen der Corona-Pandemie, der Rekord-Inflation und der Konkurrenz durch den Onlinehandel brachen die Erlöse von Januar bis September deutlich ein. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sank etwa der Umsatz der Bekleidungsgeschäfte gegenüber demselben Zeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019 bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 11,0 Prozent.

Auch in anderen typischerweise in Innenstädten vertretenen Geschäften zeige sich eine ähnliche Entwicklung. Der Umsatz im stationären Einzelhandel mit Büchern ging in den ersten neun Monaten preisbereinigt sogar um 21,0 Prozent gegenüber dem Vorkrisenzeitraum zurück, Spielwarengeschäfte verbuchten einen Rückgang um 17,5 Prozent.

Geringer fielen die Rückgänge im Handel mit Unterhaltungselektronik (minus 7,4 Prozent) und Schuhen (minus 4,9 Prozent) aus. Der Einzelhandel mit Schmuck und Uhren setzte dagegen real 17,8 Prozent mehr um. Insgesamt erzielte der stationäre Einzelhandel, zum dem auch Apotheken und Tankstellen zählen, preisbereinigt nur 3,0 Prozent mehr Einnahmen.

Auch lange boomender Online-Handel schwächelt

Ein verändertes Kaufverhalten und steigende Betriebskosten könnten nach Einschätzung der Wiesbadener Behörde Gründe dafür sein, dass es in Deutschland Erlösrückgänge in den Innenstädten und immer weniger Ladengeschäfte gibt. Innerhalb von zehn Jahren verringerte sich deren Zahl um 10,2 Prozent auf bundesweit knapp 385.600 im Jahr 2020.

Eine große Konkurrenz für den stationären Einzelhandel stellt der Online- und Versandhandel dar. Doch auch dieser bekommt die nahe des Rekordtiefs liegende Konsumlaune infolge der hohen Inflation zu spüren. Nach zwei außergewöhnlich starken Corona-Jahren, in denen viele Verbraucher die Ladengeschäfte wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr gemieden und lieber per Mausklick oder Smartphone eingekauft haben, erwartet der HDE für das Gesamtjahr dieses Mal einen Rückgang der Online-Umsätze um 2,3 Prozent. Inflationsbereinigt sollen sie sogar um 7,2 Prozent fallen.

Das hat auch Folgen für die Paketbranche hierzulande, die im diesjährigen Weihnachtsgeschäft von deutlich weniger Aufträgen als üblich ausgeht. Im November und Dezember werden rund 415 (2019: 355) Millionen Sendungen bei den Verbrauchern ankommen, nach rund 445 Millionen im Vorjahr, teilte der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) auf Basis einer Marktanalyse der KE-CONSULT Kurte&Esser GbR mit. Das seien rund sieben Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Damit liegt der Kurier-, Express- und Paketmarkt (KEP) aber immer noch deutlich über dem Vor-Corona-Niveau.