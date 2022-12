Kartellamt entscheidet Discounter dürfen Lieferanten übernehmen Stand: 01.12.2022 13:57 Uhr

Altmühltaler Mineralbrunnen und Erfurter Teigwaren zählen zu den großen Herstellern von Handelsmarken in Deutschland. Das Kartellamt sieht den Wettbewerb durch die Übernahmen von Aldi und Lidl trotzdem nicht gefährdet.

Das Bundeskartellamt hat dem Discounter Aldi und der Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, grünes Licht für die Übernahme von Lebensmittel-Unternehmen gegeben. Aldi Nord darf unter anderem die Altmühltaler Mineralbrunnen GmbH und die Vitaqua GmbH übernehmen, die Schwarz-Gruppe den Nudelhersteller Erfurter Teigwaren GmbH kaufen, wie die Kartellbehörde mitteilte. Die Unternehmen sind in ihren Regionen bedeutende Eigenmarkenhersteller für den deutschen Markt.

Ausreichende Alternativen im Markt

"Wenn große Einzelhandelsketten Hersteller von Lebensmitteln übernehmen, stellt sich aus wettbewerblicher Sicht stets die Frage, ob eine Abschottung der Märkte zum Nachteil anderer Produzenten oder anderer Händler droht", sagte der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt. Die Untersuchungen der Kartellbehörde hätten ergeben, dass es für Händler und Hersteller auch nach der Übernahme genügend Alternativen auf dem Markt geben werde.

Altmühltaler und Vitaqua produzieren und vertreiben Mineralwasser und alkoholfreie Getränke sowie Verpackungsmaterial an den Standorten Treuchtlingen und Breuna. Sie sind einer der größten Hersteller von Handelsmarken im Bereich Mineralwassergetränke in Deutschland. Allerdings ist Aldi bislang nicht in der Produktion von Mineralwassergetränken tätig, sodass es durch die Übernahme zu keiner Addition von Marktanteilen auf diesem Markt kommt.

Einstieg ins Teigwarengeschäft

Die Erfurter Teigwaren GmbH ist mit einem Umsatz von rund 70 Millionen Euro der größte Hersteller von Handelsmarken für Nudeln in Deutschland. Die Nudelproduktion ist auch für die Schwarz-Gruppe bislang Neuland.

Laut dem Branchenfachblatt "Lebensmittel Zeitung" produziert der zur Schwarz-Gruppe gehörende Discounter Lidl bereits Schokolade, Backwaren, Getränke, Eis, Nudeln und Kaffee für seine Eigenmarken. Aldi betreibt bereits Kafeeröstereien. Das Bundeskartellamt kündigte an, die wettbewerblichen Auswirkungen der sogenannten vertikalen Integration, also die Unternehmenskonzentration von Herstellern im Lebensmitteleinzelhandel, weiter zu beobachten.