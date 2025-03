Nach Tarifeinigung Deutsche Post streicht 8.000 Arbeitsplätze Stand: 06.03.2025 07:48 Uhr

Zwei Tage nach einem neuen Tarifabschluss für die Beschäftigten der Deutschen Post hat das Unternehmen harte Einschnitte verkündet - und begründet diese auch mit der Tarifeinigung: 8.000 Jobs werden gestrichen.

Die Post baut in Deutschland bis zum Jahresende 8.000 Stellen ab. Es geht um das Brief- und Paketgeschäft in Deutschland, in dem das Unternehmen zum Jahreswechsel etwa187.000 Beschäftigte hatte. Rund vier Prozent der Stellen sollen wegfallen, der Abbau soll sozialverträglich erfolgen. Man wolle sich schlanker und effizienter aufstellen, begründete das Unternehmen in Bonn den Schritt.

"Der Stellenabbau soll über natürliche Fluktuation erfolgen", sagte Post-Chef Tobias Meyer. Das Briefgeschäft ist aufgrund fallender Sendungszahlen seit Jahren ein Problemfeld der Post. Trennen wolle sich DHL aber nicht von dem Geschäft, betonte Meyer

Maßnahmen sollen Kosten drücken

Das Sparprogramm betrifft auch andere Bereiche des global operierenden Logistikers DHL, der in seinem nationalen Stammgeschäft Deutsche Post heißt und weltweit etwa 600.000 Beschäftigte hat.

Gestiegene Kosten machen dem Konzern zu schaffen: Im vergangenen Jahr konnte er seinen Umsatz zwar um 3 Prozent auf 84,2 Milliarden Euro steigern, das Betriebsergebnis (Ebit) sackte aber um 7,2 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro. Die Sparmaßnahmen sollen die Kosten um mehr als eine Milliarde Euro drücken.

Post-Chef Meyer: Portoerhöhung reicht nicht

Die Ankündigung des Jobabbaus in Deutschland erfolgt nur zwei Tage nach einem Tarifabschluss mit ver.di für rund 170.000 Briefträger, Paketboten und anderen Logistik-Mitarbeiter. Der zwei Jahre laufende Tarifvertrag sieht ein Entgelt-Plus von zunächst zwei Prozent und im zweiten Jahr um weitere drei Prozent vor. Außerdem bekommen alle Beschäftigten einen Extra-Urlaubstag und langjährige Beschäftigte einen weiteren Urlaubstag.

Meyer macht eben jenen Tarifabschluss als einen der Treiber für den Stellenabbau aus. Die Übereinkunft erhöhe den Kostendruck, sagte Meyer: "Dieser Tarifvertrag belastet uns bis Ende 2026 mit rund 360 Millionen Euro." Diese geschehe in einem Marktumfeld, "in dem wir einen deutlich beschleunigten Rückgang der Briefmengen haben".

Die Anfang des Jahres in Kraft getretene Portoerhöhung reiche nicht aus. Die Sparte leidet unter "regulatorisch herausfordernden Rahmenbedingungen" sowie "einer relativ schwachen Konjunktur". "Das gilt auch für die Entwicklung beim Paket, mit der wir die Rückgänge beim Brief anders als in der Vergangenheit nicht kompensieren können." ,