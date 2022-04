Investor steigt aus Bank-Aktien unter Druck Stand: 12.04.2022 10:38 Uhr

Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank stehen heute stark unter Druck. Der Grund: Nach dem Ausstieg des US-Hedgefonds Cerberus verlieren die beiden Institute einen weiteren großen Investor.

Auf mehr als zehn Prozent beläuft sich das Kursminus der Deutschen Bank am Morgen. Die Aktie der Commerzbank büßt knapp neun Prozent ein. Grund ist ein milliardenschwerer Anteilsverkauf eines bisher unbekannten Investors.

Capital Group oder Blackrock?

Gestern Abend hatte die Investmentbank Morgan Stanley zwei Aktienpakete der beiden deutschen Großbanken von jeweils mehr als fünf Prozent am Markt platziert, die vom selben Investor stammen. Den Namen des Verkäufers nannte Morgan Stanley nicht. Anteilspakete an der Deutschen Bank und der Commerzbank in dieser Größenordnung haben aber nur die US-Vermögensverwalter Blackrock und Capital Group gemeldet.

Die Capital Group aus Los Angeles, einer der weltgrößten Kapitalanleger, hatte erst im November ihren Anteil an der Deutschen Bank auf mehr als fünf Prozent aufgestockt. An der im MDAX notierten Commerzbank hält sie seit Oktober 2020 einen ähnlich großen Anteil. Die Blackrock-Beteiligungen stecken größtenteils in börsengehandelten Indexfonds (ETF), die einen der großen Aktienindizes abbilden.

Hohe Kursabschläge in Kauf genommen

Die Kursreaktion fällt auch deshalb so stark aus, weil der Investor bei seinem Ausstieg hohe Kursabschläge in Kauf genommen hat. Nach Angaben der beauftragten Bank sollten 116 Millionen Deutsche-Bank-Aktien zu mindestens 10,98 Euro verkauft werden, das sind knapp acht Prozent weniger als der Xetra-Schlusskurs vom Montag. 72,5 Millionen Commerzbank-Papiere sollten für jeweils 6,55 Euro platziert werden, gut sechs Prozent unter dem vorigen Schlusskurs. Insgesamt dürften die Verkäufe dem Investor insgesamt 1,75 Milliarden Euro in die Kasse gespült haben.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg wurden alle Papiere platziert. Die Nachfrage sei jeweils deutlich höher gewesen als das Angebot. Zuletzt sind die Kurse der beiden Banktitel unter die Verkaufslimits des Investors gefallen.

Cerberus zu Jahresbeginn ausgestiegen

Vor Beginn des Ukraine-Krieges hatten sich Finanztitel vergleichsweise gut entwickelt: Die bevorstehende Zinswende kommt dem Bankgeschäft tendenziell zugute, weil höhere Differenzen zwischen Anlage- und Kreditzinsen vereinnahmt werden können.

Anfang des Jahres hatte der amerikanische Hedgefonds Cerberus große Teile seiner Deutsche- und Commerzbank-Aktienpakete abgestoßen und hält inzwischen weniger als drei Prozent an beiden Banken. Cerberus hatte laut Insidern auf eine Bankenfusion gesetzt - eine Wette, die nicht aufging. Weder kam der große Zusammenschluss zwischen den beiden Häusern zustande, über den immer wieder gesprochen wurde, noch gab es eine Fusion mit einem ausländischen Institut.