Konzern in der Krise Bahn erwartet erst 2022 wieder Gewinne

Bei der Deutschen Bahn ist wegen der Corona-Pandemie ein Rekordverlust von 5,7 Milliarden Euro aufgelaufen. Auch in den kommenden Monaten dürfte der Konzern weiterhin tiefrote Zahlen schreiben.

Die Reisebeschränkungen im Corona-Jahr 2020 haben der Deutschen Bahn wie erwartet ein katastrophales Geschäftsjahr eingebrockt. Vor allem wegen des Einbruchs der Passagierzahlen ist unter dem Strich ein Verlust von 5,7 Milliarden Euro entstanden, wie der Staatskonzern bestätigte. Der Umsatz sackte um zehn Prozent auf knapp unter 40 Milliarden Euro ab. 2019 konnte die Bahn noch einen Reingewinn von fast 700 Millionen Euro ausweisen.

Bereits in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Deutsche Bahn 2020 den höchsten Verlust ihrer Geschichte eingefahren hat. Danach sind rund vier Milliarden Euro der Verluste auf die Coronakrise und den damit verbundenen Einbruch der Passagierzahlen zurückzuführen. Trotz des Rückgangs musste die Bahn auf Wunsch der Bundesregierung ihr Angebot im Lockdown weitgehend aufrechterhalten.

Mehr als 30 Milliarden Euro Schulden

Konzernkreisen zufolge fuhren 2020 nur noch 81 Millionen Menschen im Fernverkehr mit der Bahn. 2019 waren es mit gut 150 Millionen fast doppelt so viele. Im Nahverkehr gingen die Passagierzahlen um fast 40 Prozent zurück. Belastet wird die Bilanz des vergangenen Jahres auch durch den gescheiterten Verkauf der Auslandstochter Arriva. Die Bahn musste auf das Unternehmen, in dem der Nahverkehr in Europa gebündelt ist, 1,4 Milliarden Euro abschreiben, was den Konzernverlust weiter erhöhte.

Einziger Lichtblick war die Speditionstochter Schenker. Sie profitierte von der Corona-Krise. Auch wegen des guten Geschäfts mit der Luftfracht konnte sie ein Vorsteuerergebnis von über 700 Millionen Euro erzielen - was mehr ist als je zuvor.

Der Einbruch der Passagierzahlen bei unverändertem Angebot hat die Verschuldung des Staatskonzerns weiter nach oben getrieben. Konzernkreisen zufolge wurde die Marke von 30 Milliarden Euro überschritten, gut fünf Milliarden mehr als im Vorjahr. Tatsächlich war die Bahn bereits vor der Corona-Krise hoch verschuldet, konnte ihre Investitionen aus eigenen Mitteln nicht mehr finanzieren. Im Schienen-Güterverkehr hat sie gut die Hälfte ihrer Marktanteile verloren. Dagegen soll sich bis 2030 die Zahl der Fahrgäste verdoppeln, was enorme Investitionen erfordert.

Sparen beim Personal

Eine Trendwende ist auch dieses Jahr nicht in Sicht. Zwar erwartet Konzernchef Richard Lutz eine leichte Besserung. "Ich bin ganz sicher: Die Menschen werden in unsere Züge zurückkehren und auch ihre Güter mehr denn je umweltfreundlich auf der Schiene befördern", sagte er. Dennoch seien "erneut beträchtliche Verluste zu erwarten", erklärte das Unternehmen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Konzernkreise, dass mit einem Verlust vor Zinsen und Steuern von 2,5 Milliarden Euro gerechnet werden müsse. Eine Rückkehr in die Gewinnzone ist erst für 2022 zu erwarten.

An seinen Investitionsplänen will das Unternehmen dennoch festhalten. Danach sollen im laufenden Jahr 12,7 Milliarden Euro in die Modernisierung des Schienennetzes fließen. Auch die Einstellungsoffensive geht weiter. Gespart werden soll unter anderem bei den Personalkosten. Mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft einigte sich die Arbeitgeberseite bereits im vergangenen Jahr auf eine Nullrunde für 2021. Erst im kommenden Jahr sollen Löhne und Gehälter um 1,5 Prozent steigen. Die Tarifverhandlungen mit der konkurrierenden Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) stehen allerdings noch aus.