DB baut SNCF-Kooperation aus Schnellzug Berlin-Paris geplant Stand: 24.05.2022 13:47 Uhr

Zug statt Flug: Im Sinne des Klimaschutzes weiten die Bahnkonzerne Deutschlands und Frankreichs ihre Zusammenarbeit aus. Unter anderem ist eine neue Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Berlin und Paris geplant.

Die Deutsche Bahn und die französische SNCF planen eine schnelle Direktverbindung zwischen Berlin und Paris. Bahn-Chef-Richard Lutz und SNCF-Präsident Jean-Pierre Farandou unterzeichneten eine Vereinbarung zur Ausweitung der 2007 gestarteten Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen beiden Ländern. Ab wann erstmals Züge auf der geplanten Direktverbindung zwischen den beiden Hauptstädten verkehren werden, ließen die Unternehmen allerdings ebenso offen wie die künftige Fahrzeit zwischen Berlin und Paris.

"Unsere geplante neue Direktverbindung zwischen den Herzen unserer beiden Hauptstädte wird noch mehr Menschen für die Zugfahrt begeistern", sagte Lutz. Bundesverkehrsminister Volker Wissing ergänzte: "Mit der neuen Hochgeschwindigkeitsverbindung Berlin-Paris kommt eine weitere attraktive Alternative zum Fliegen auf die Schiene."

Die Vereinbarung zwischen Deutscher Bahn und SNCF sieht zudem vor, Schnellverkehr mit ICE- und TGV-Zügen zwischen Frankfurt und Paris sowie zwischen Stuttgart und Paris auszubauen. Gespräche gibt es auch zu weiteren Schnellverbindungen von Deutschland nach Südfrankreich.

Die beiden Bahnkonzerne DB und SNCF kooperieren seit 2007. Bei einem Festakt anlässlich dieses 15-jährigen Jubiläums in Straßburg würdigten Lutz und Farandou die Bilanz der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Rund 25 Millionen Menschen sind nach Angaben beider Unternehmen in diesem Zeitraum in TGV und ICE eingestiegen, um in das jeweilige Nachbarland zu reisen.

Umweltaspekt im Vordergrund

"Der Hochgeschwindigkeitsverkehr zwischen Deutschland und Frankreich ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie attraktive Verbindungen die grenzüberschreitenden Verkehre auf der Schiene voranbringen", sagte Lutz. Farandou sprach von einer einmaligen Kooperation, "in welcher wir unser Know-how bündeln, um das Beste aus dem deutschen und französischen Hochgeschwindigkeitsverkehr herauszuholen". Angesichts der Klimakrise sei die Schiene das Verkehrsmittel schlechthin und biete die beste Alternative für Geschäfts- und Urlaubsreisen zwischen beiden Ländern.

Auch Bundesverkehrsminister Wissing betonte den Umweltaspekt der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Angesichts der großen Herausforderungen des Klimawandels müsse die Bahn auch bei den innereuropäischen Verkehren eine stärkere Rolle spielen, so der FDP-Politiker.