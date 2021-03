Kritik an Daimler Dividendenerhöhung trotz Kurzarbeitergeld?

Auf der heutigen Hauptversammlung will Daimler eine beachtliche Dividendenerhöhung beschließen lassen. Das erzürnt manche. Denn der Autobauer profitierte 2020 massiv vom Kurzarbeitergeld.

Ola Källenius hat es selbst vorgerechnet: Das Kurzarbeitergeld brachte Daimler im vergangenen Jahr Einsparungen in Höhe von 700 Millionen Euro. Trotzdem will der Konzernchef auf der heutigen digitalen Hauptversammlung in Stuttgart eine Dividendenerhöhung beschließen lassen: 1,35 Euro sollen die Aktionäre pro Anteilsschein erhalten - das sind 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt sollen 1,4 Milliarden Euro an die Anteilseigner ausgeschüttet werden.

"Moralisch verwerflich"

Vor allem Nichtregierungsorganisationen kritisieren den Stuttgarter Autohersteller dafür scharf: Daimler zeige sich "ignorant für die gesamtgesellschaftliche Stimmung", befand etwa der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre.

Die Interessenvertretung Bürgerbewegung Finanzwende bezeichnete das Vorgehen gar als "moralisch verwerflich". Im Ergebnis würden so Steuergelder, die Beschäftigung sichern und Pleiten verhindern sollten, als Gewinnausschüttungen an Aktionäre weitergeleitet. Mehrere Organisationen kündigten für Mittwochvormittag Protestkundgebungen an - sowohl in Stuttgart als auch in Berlin.

Daimler ist nicht allein

Aller Kritik zum Trotz dürfte der Antrag auf Dividendenerhöhung auf der heutigen Hauptversammlung problemlos durchgehen, dafür sprechen allein schon die Mehrheitsverhältnisse unter den Anteilseignern.

Mit diesem Schritt steht Daimler zudem nicht alleine da: Auch andere DAX-Konzerne wie der Sportartikelhersteller Adidas oder die beiden Autokonzerne BMW und VW planen, Dividenden zu zahlen, obwohl sie im vergangenen Jahr Geld der Steuerzahler angenommen haben.

Daimler: Haben auch viel Geld eingezahlt

Daimler-Chef Källenius verweist zudem darauf, dass der Autobauer für die Leistungen aus der Arbeitslosenkasse schließlich auch viele Jahre lang viel Geld in die Sozialversicherung eingezahlt habe.

Der scheidende Aufsichtsratschef Manfred Bischoff sagte, es sei grundsätzliche Daimler-Politik, rund 40 Prozent des Nettogewinns an die Aktionäre auszuschütten. "Die Unterstellung, dass die Dividende ausbezahlt würde aus Steuergeldern, die wir als Subventionen in der Krise erhalten haben, ist schlicht und einfach falsch", ergänzte er vor der formellen Dividendenabstimmung.

Die Dividendenerhöhung um 50 Prozent geht in der Tat mit einer ähnlich hohen Wachstumsrate des Daimler-Gewinns im Coronajahr einher: Die Stuttgarter verdienten 2020 unter dem Strich mit 4,0 Milliarden Euro 48 Prozent mehr als im Vorjahr (2,7 Milliarden Euro).

Zuversichtlicher Ausblick trotz Chipkrise

Im Auftaktquartal des laufenden Geschäftsjahres deutet sich eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends an: "Im ersten Quartal 2021 setzt sich der positive Trend der vorherigen Quartale fort", teilte der Autobauer kurz vor Beginn der virtuellen Hauptversammlung mit.

Trotz des Engpasses bei der Versorgung mit Computerchips blickt Daimler zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr: Absatz, Umsatz und operatives Ergebnis sollten deutlich über den entsprechenden Vorjahresniveaus liegen. Eine hohe Nachfrage in China und eine strikte Kostenkontrolle sind dabei maßgebliche Treiber.

Källenius kündigte außerdem an, die Elektrifizierung des Produktportfolios zu beschleunigen. Das vor knapp zwei Jahren angekündigte Ziel einer CO2-neutralen Pkw-Neuwagenflotte bis 2039 solle früher erreicht werden.