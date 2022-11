C&A-Chefin Giny Boer "Stylish hat nichts mit supermodisch zu tun" Stand: 12.11.2022 16:51 Uhr

Nach hohen Verlusten hat C&A seit zwei Jahren ein neues Management. Im Interview mit CEO Giny Boer zeigt sich: Es gibt viele Pläne für die Bekleidungskette - aber weiterhin auch erhebliche Probleme.

tagesschau.de: Was ist Ihr erster Eindruck, wenn Sie durch Fußgängerzonen gehen?

Giny Boer: Es geht gar nicht nur um Eindrücke. Es sind Fakten. Schon vor Corona gab es den starken Trend zum Onlinehandel. In der Corona-Zeit wuchs das dann rapide. Corona ist immer noch da. Wir wissen nicht, wie es weitergeht und was die Kunden tun werden. Aber ich war schon echt verblüfft, wie stark und wie schnell Kunden in die Geschäfte zurückgekommen sind.

tagesschau.de: In vielen Kaufhäusern und Einkaufszentren gibt es nur noch im Erdgeschoss größere Mengen an Kunden. Was soll mit diesen Betonburgen passieren, die vier, fünf, sechs Stock hoch in den Städten stehen und den Charme der Siebziger versprühen?

Boer: Generell gesprochen: Wir haben Bedarf an Wohnungen in Deutschland. Macht schöne Wohnungen aus den Gebäuden! Aber nicht, dass der Eindruck entsteht, wir würden künftig Wohnungen bauen: Uns gehören die Gebäude nicht, aber wir geben überschüssige Flächen an die Vermieter zurück. Darüber sprechen wir gerade mit unseren Vermietern ganz konkret.

Zur Person Giny Boer ist seit Januar 2021 Vorstandschefin des deutschen Modehändlers C&A. Davor arbeitete sie 23 Jahre Jahre lang als Managerin für den Möbelbauer IKEA.

Stockwerke gehen zurück an Vermieter

tagesschau.de: Sie veröffentlichen nicht, wie viele Läden C&A schließt. Wie viel Fläche geben Sie in Deutschland auf?

Boer: Wie viel Fläche? Ich weiß es nicht. Wir haben unseren Bestand an Geschäften analysiert. Zu große Läden passen nicht ins Konzept. Wir geben unseren Vermietern Stockwerke zurück oder wir suchen uns einen anderen Laden.

tagesschau.de: Wie viel Personal bauen Sie ab?

Boer: Ha! Wir suchen Leute im Verkauf - gerade in Deutschland. Und wir suchen Leute fürs Digitalgeschäft.

tagesschau.de: C&A steht für preiswerte Kleidung und hat sich den Ruf erarbeitet, nicht hip zu sein. Was wollen Sie ändern?

Boer: Wir ändern eine Menge. Wir ändern C&A mit allem, was das neue Management tut. Wir werden überall moderner. Gucken Sie sich an, was ich trage: Das ist viel stylisher als früher. Wir ändern die Geschäfte. 730 Läden haben wir schon umgebaut, renoviert oder wir sind in bessere Lagen gezogen.

tagesschau.de: Es gibt eine treue Kundschaft mit kleinem Budget, die nicht zu Primark oder KiK gehen will. Was tun Sie, um diese Kundschaft nicht zu verschrecken?

Boer: Ich habe überhaupt keine Angst, dass wir Kunden verlieren. Wenn ich durch Fußgängerzonen gehe und sehe, was die Leute tragen, dann passt das zu uns. Stylish hat nichts mit supermodisch zu tun. Wir verkaufen langhaltbare Basics: die Kleidung, die man jeden Tag trägt. Und die sollte auch stylish sein.

"400.000 Jeans umweltschonend hergestellt"

tagesschau.de: C&A verkauft Kleidung unter der eigenen Marke. Sie haben in Mönchengladbach nun eine Laborfabrikation für Jeans gestartet. Warum werden Sie vom Händler zum Hersteller?

Boer: Wir lernen aus unserer eigenen Fabrikation, was bei unseren Lieferanten geht und was nicht. Wir können damit auch viel schneller auf Trends reagieren als in der Zusammenarbeit mit Herstellern im fernen Asien. Und wir sind stolz darauf, dass Mönchengladbach eine grüne Fabrik ist. Mit erneuerbarer Energie werden dieses Jahr 400.000 Jeans umweltschonend hergestellt.

tagesschau.de: C&A war ziemlich schwach im Onlinegeschäft. Wie soll das weitergehen?

Boer: Wir haben einen neuen Onlineshop. Wir arbeiten mit Zalando und Amazon. Es wird Jahr für Jahr besser, und wir wachsen online mehr als unsere Wettbewerber.

tagesschau.de: Im letzten C&A- Geschäftsbericht ist die Rede von einer Finanzgarantie der Eigentümerfamilie Brenninkmeijer. Diese Garantie ist vor sechs Wochen ausgelaufen. Gibt es eine neue für Ihr Geschäft?

Boer: Wir sind ein privates Familienunternehmen und sprechen nicht öffentlich über Geschäftskennzahlen.

tagesschau.de: Ihr Wirtschaftsprüfer schreibt von einer drohenden Gefahr für C&A ohne die Finanzgarantien. Das ist ein kritisches Thema.

Boer: Wir sprechen darüber nicht öffentlich.

tagesschau.de: Frau Boer, als Sie die Geschäftsführung mitten in der Corona-Krise übernommen haben, hat C&A pro Tag grob eine Million Verlust gemacht. Sind die Zahlen besser geworden?

Boer: Oh ja, mit Sicherheit. Und ich weiß auch, wie sehr.