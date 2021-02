Rückzug von Jeff Bezos Chefwechsel bei Amazon

Paukenschlag beim weltgrößten Online-Händler: Amazon-Gründer Bezos zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück und übergibt den Chefposten an Andy Jassy. Eine wichtige Rolle wird Bezos aber weiter spielen.

Am Vormittag enthüllte Amazon noch seine neue 22-stöckige Konzernzentrale in Arlington bei Washington, ein spektakulärer Glaskegel mit spiralförmigem Außenweg. Am Abend nach US-Börsenschluss legte der Online-Händler dann noch seine Rekordbilanz vor. Doch das alles verblasste hinter der Nachricht, dass der Amazon-Chef Jeff Bezos seinen Rückzug ankündigte.

Andy Jassy wird Nachfolger

Der 57-jährige Milliardär, der sozusagen das Gesicht des Internet-Booms ist, räumt im dritten Quartal dieses Jahres seinen Chefsessel und wechselt in den Verwaltungsrat. Neuer Amazon-Chef soll Andy Jassy werden, der bisherige Leiter des boomenden Cloud-Geschäfts. Der Konzern sei derzeit so "erfinderisch" wie nie zuvor, erklärte Bezos. "Das ist die optimale Zeit für eine Übergabe."

Bezos behält großen Einfluss

Dennoch wird Bezos weiter bei Amazon eine wichtige Rolle spielen. Als geschäftsführender Vorsitzender des dem Vorstand übergeordneten Verwaltungsrats wird er weiterhin großen Einfluss ausüben.

Der zweitreichste Mensch der Welt

Der glatzköpfige Internet-Visionär gründete 1994 Amazon. Er baute das Unternehmen vom Online-Buchladen zum Billionen-Konzern auf. Mit einem geschätzten Vermögen von 188 Milliarden Dollar ist Bezos derzeit dem "Bloomberg Billionaires Index" zufolge der zweitreichste Mensch der Welt – knapp hinter Tesla-Chef Elon Musk.

Einen Teil seines Milliardenvermögens hat Ex-Frau MacKenzie Scott erhalten. Sie ließ sich 2019 von Bezos nach dessen Affäre mit der Nachrichtensprecherin Lauren Sanchez scheiden. Seither ist MacKenzie Scott mit 68 Milliarden Dollar Vermögen die reichste Frau der Welt.

40 Prozent mehr Umsatz

Die Quartalszahlen von Amazon rückten am Dienstag in den Hintergrund. Dank des weiter florierenden Cloud-Geschäfts steigerte der Online-Händler im vierten Quartal den Umsatz um 40 Prozent auf rund 125,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich auf 14,90 Dollar - doppelt so viel wie erwartet.