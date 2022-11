Gerichtsurteil in den USA Bertelsmann bläst Milliardenübernahme ab Stand: 22.11.2022 08:26 Uhr

Das Medienunternehmen Bertelsmann will keine Berufung gegen ein Gerichtsurteil in den USA einlegen, das die Übernahme eines US-Buchverlags untersagt hatte. Damit ist ein jahrelanges Tauziehen beendet.

Der milliardenschwere Plan von Bertelsmann, den US-Buchverlag Simon & Schuster zu kaufen, ist vom Tisch. Der Medienkonzern hat gestern Abend bestätigt, dass man nicht gegen ein Urteil eines US-Gerichts in Washington vorgehen wolle. Das Gericht hatte den Kauf bereits Ende Oktober wegen wettbewerbsrechtlicher Bedenken untersagt.

Anders als ursprünglich geplant will Bertelsmann die Übernahme also nicht weiter verfolgen. Das ist das Ergebnis von Gesprächen mit dem Medienkonzern Paramount Global, der Eigentümer von Simon & Schuster ist.

US-Justizministerium mit Klage erfolgreich

Damit geht ein jahrelanges Tauziehen zuende. Bertelsmann hatte schon im November 2020 erklärt, dass man den Konkurrenten Simon & Schuster über die zum Konzern gehörende US-Verlagsgruppe Penguin Random House für knapp 2,2 Milliarden Dollar kaufen wolle.

Das US-Justizministerium hatte dagegen eine Kartellklage eingereicht. Mit Erfolg: Die Regierung habe überzeugend dargelegt, dass der geplante Zusammenschluss den Wettbewerb auf dem Markt für "US-Verlagsrechte an potenziellen Bestsellern" entscheidend schwächen würde, hieß es Ende Oktober in dem Urteil des US-Gerichts.

Das Gericht hatte argumentiert, dass der geplante Zusammenschluss den Wettbewerb auf dem Markt für die Verlagsrechte an den meistverkauften Büchern in den USA erheblich eingeschränkt hätte.

Penguin Random House soll weiter wachsen

Mit 10.000 Beschäftigten weltweit und jährlich fast 15.000 veröffentlichten Büchern führt die Bertelsmann-Tochter Penguin Random House den Markt in den USA an. Der Verlag Simon & Schuster belegt den vierten Rang der "Big Five", zu denen außerdem noch die Verlagshäuser HarperCollins, Hachette Book Group USA und Macmillan Publishers gehören.

Laut dem Simon & Schuster-Mutterkonzern Paramount muss Penguin Random House nun eine "Abbruchsgebühr" in Höhe von 200 Millionen Dollar zahlen. Das Platzen des Deals über 2,2 Milliarden Dollar gilt als eine weitere Schlappe für Bertelsmann-Chef Thomas Rabe.

Rabe erklärte nun, Penguin Random House sei Teil der fünf strategischen Prioritäten. "Bertelsmann plant in diesem Bereich ein jährliches Wachstum von fünf bis zehn Prozent - organisch, aber auch durch Akquisitionen." Insgesamt investiere der Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern in den kommenden Jahren zwischen fünf und sieben Milliarden Euro in das Wachstum seiner Geschäfte.

Kommt die Konkurrenz nun zum Zug?

Mit dem Scheitern der Übernahme durch Bertelsmann könnte Simon & Schuster nun für andere Käufer interessant werden. Das Verlagshaus HarperCollins, das zur News Corp gehört, aber auch die Hachette Book Group der französischen Unternehmensgruppe Lagardere haben bereits ihr Kaufinteresse bekundet.