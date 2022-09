Deutsche Bahn ICE-Züge ohne Stufen starten 2024 Stand: 14.09.2022 15:41 Uhr

Dass beim Einsteigen in die Züge keine Stufen zu überwinden sind, will die Bahn zum Standard machen - wie beim neuen ICE L, die der DB-Konzern nun vorstellte. Zugleich kündigte er Preiserhöhungen an.

Die Deutsche Bahn hat die ersten ICE-Züge mit stufenlosen Einstiegstüren vorgestellt. Der sogenannte ICE L wird ab Herbst 2024 schrittweise zunächst auf der Strecke Berlin-Amsterdam zum Einsatz kommen. "Im Jahr 2026 werden die Züge auch auf den touristischen Verbindungen nach Sylt und Oberstdorf verkehren", erklärte die Bahn.

Insgesamt 23 dieser Niederflurzüge des spanischen Herstellers Talgo sollen nach Unternehmensangaben bis 2027 geliefert werden. Die Gesamtkosten liegen demnach bei etwa 550 Millionen Euro. Die Bahn nennt die neue Variante ihres Hochgeschwindigkeitszugs ICE L ("low floor").

Die ersten ICE L mit ebenerdigen Einstiegstüren sollen im Herbst 2024 zwischen Berlin und Amsterdam eingesetzt werden. Bild: AFP

Viele Züge mit Stufen werden noch geliefert

Besonders profitieren sollen vom neuen stufenlosen Ein- und Ausstieg neben Rollstuhlfahrern und -fahrerinnen auch Fahrgäste mit sperrigem Gepäck, Fahrrädern oder Kinderwagen. "Unser Ziel als DB ist: Bahn fahren für alle, Bahn fahren ohne Barrieren", sagte Vorstandsmitglied Michael Peterson bei der Präsentation des Zugs in Berlin. Bis 2030 bekommt das Unternehmen aus bestehenden Verträgen zwar noch zahlreiche neue ICE mit Stufen. Bei künftigen Ausschreibungen solle der stufenlose Zutritt aber Standard werden, sagte Peterson.

Der ICE L ist 256 Meter lang, besteht aus 17 Wagen und kommt auf eine Spitzengeschwindigkeit von 230 Kilometer pro Stunde. Er bietet 85 Sitzplätze in der ersten und 477 in der zweiten Klasse.

So sieht der ICE L von innen aus. Bild: AFP

Milliardenkosten für teure Energie

Am Rande der Vorstellung des neuen Zuges stimmte Peterson die Fahrgäste auf steigende Ticketpreise ein. "Natürlich werden wir Preise erhöhen müssen", sagte er und verwies auf die gestiegenen Energiekosten, die sich für das Unternehmens aufs Jahr gerechnet auf etwa zwei Milliarden Euro summierten. Die Bahn werde Ende des Monats über die Erhöhung informieren.

Üblicherweise steigen die Preise zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember. Für den Regionalverkehr außerhalb von Verkehrsverbünden und Ländertarifen ist schon eine Fahrpreiserhöhung von durchschnittlich vier Prozent angekündigt.