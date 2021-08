avatar Anna-Elisabeth 23.08.2021 • 21:41 Uhr

@21:21 von nie wieder spd @ fathaland slim

//...haben diese Gewerkschaften den Kampf für die Arbeitnehmer größtenteils eingestellt.// So ist es. Ich war über 30 Jahre Gewerkschaftsmitglied, zunächst in der ÖTV, später dann zwangsweise bei ver.di. Mit ver.di ging es bergab - erst langsam und dann immer schneller. Immer geringere Lohnsteigerungen bei immer längeren Laufzeiten. Hinzu kam die Kürzung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Und dann wundert man sich, dass die Mitglieder in Scharen davonlaufen. //Für das Pflegepersonal ist schon lange eine Spartengewerkschaft notwendig, die sich ebensowenig mit Almosen abspeisen lässt, wie die GDL.// Richtig.