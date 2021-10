Tarifforderungen der EVG Drohen schon wieder Bahnstreiks?

Bei der Deutschen Bahn kehrt keine Ruhe ein: Nachdem der Streit mit der GDL beigelegt wurde, verlangt die konkurrierende Gewerkschaft EVG nun Nachverhandlungen über den eigenen Vertrag.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will ihren Tarifvertrag mit der Deutschen Bahn nachverhandeln. Das kündigte EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel heute an: "Wir rufen die Bahn in einem Forderungspaket dazu auf, unmittelbar und zügig in Tarifverhandlungen zu gehen, weil wir einen schnellen Abschluss erreichen wollen."

Mit dem neuen Paket wolle man so schnell wie möglich den Betriebsfrieden wieder herstellen, erklärte Hommel. Es beinhaltet unter anderem die Forderung nach einer Corona-Prämie von 1500 Euro, verbesserte Leistungen in der Altersvorsorge, eine jährliche Mobilitätspauschale von 100 Euro sowie einen höheren Beitrag des Unternehmens für den gemeinsamen Sozial-Fonds. Außerdem verlangt die EVG, dass der Tarifabschluss für die gesamte Belegschaft gelten soll.

Bahn will Betriebsfrieden herstellen

Vor kurzem hatte die GDL nach drei Streikrunden für ihre Mitglieder einen eigenen Tarifvertrag abgeschlossen. Dieser beinhaltet unter anderem zwei Corona-Prämien zum 1. Dezember 2021 von bis zu 600 Euro und zum 1. März 2022 von weitere 400 Euro. Damit geht der Vertrag der GDL über den Abschluss der EVG hinaus. Die EVG hatte bei den Tarifverhandlungen vor einem Jahr auf solche Forderungen verzichtet. Sie ließ sich aufgrund der hohen finanziellen Corona-Schäden bei der Bahn auf einen Tarifvertrag mit geringeren Forderungen ein, wobei 1,5 Prozent höhere Löhne und Gehälter ab 2022 sowie eine Beschäftigungsgarantie vereinbart wurden.

Nach dem Abschluss mit der GDL hatte die Bahn angekündigt, eine schnelle Einigung mit der EVG herbeizuführen. Dies bekräftigte sie heute: "Wir brauchen bei der Bahn Betriebsfrieden und wollen daher mit der EVG schnell zu Lösungen kommen", teilte Personalvorstand Martin Seiler mit. Man wolle die Verhandlungen mit der EVG rasch aufnehmen.

EVG-Chef Hommel kündigte bereits an, seine Gewerkschaft werde im Fall eines Scheiterns der Verhandlungen von ihrem vertraglich zugesichertes Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. Das könnte für Reisende neue Ausfälle bedeuten. Denn damit würde die Friedenspflicht aufgehoben und neue Streiks wären möglich.