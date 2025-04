Automesse in Shanghai In China blüht der E-Auto-Markt Stand: 23.04.2025 08:26 Uhr

In China boomt der Absatz von E-Autos, die heimischen Hersteller haben die ausländische Konkurrenz abgehängt. Auf der Automesse in Shanghai gibt es viel Neues zu sehen - auch von deutschen Konzernen.

Mehr als 100 neue Modelle und Weiterentwicklungen feiern auf der Automesse in Shanghai ihre Premiere, berichten chinesische Staatsmedien. Das Augenmerk liegt auf Fortschritten in der Elektromobilität und beim autonomen Fahren. Die Messe in Shanghai gilt dabei als besonders großes Schaufenster in die automobile Zukunft.

Begünstigt durch staatliche Subventionen und andere Kauf-Anreize haben Elektro-Autos vergangenen Sommer erstmals mehr als die Hälfte der verkauften Neuwagen in China ausgemacht. Heimische Produzenten - wie der weltgrößte E-Auto Hersteller BYD - haben dabei dominiert.

China ist der größte E-Auto-Markt

Mit insgesamt rund 31 Millionen verkauften Fahrzeugen war China auch 2024 der global größte Automarkt, auf dem deutsche Hersteller weiter Anteile verloren haben.

In der Hoffnung, das zu ändern, bringt etwa Volkswagen mit seiner Marke Audi in diesem Jahr zwei E-Autos auf den Markt, die der Konzern komplett in China für den chinesischen Markt entwickelt hat - mit sehr viel Augenmerk auf digitale Kommunikations-, Unterhaltungs- und Fahrassistenzprogramme, die in den Wagen integriert sind.

Chinesische Exporte von Zöllen gebremst

Im Fokus in Shanghai auch die aktuellen handelspolitischen Spannungen. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump und seinem Vorgänger Joe Biden für hohe Zusatzzölle, haben chinesische E-Auto-Importe in die USA quasi unmöglich gemacht. Allerdings hat der US-Markt auch vorher für chinesische Hersteller kaum eine Rolle gespielt.

Wichtiger der Absatz in der Europäische Union: Hier wirft die EU-Kommission China vor, durch staatliche Subventionen den Wettbewerb zu verzerren und erhebt seit dem vergangenen Jahr Ausgleichszölle auf E-Autos vom zum Teil mehr als 40 Prozent. Derzeit laufen allerdings Gespräche über Alternativen, wie etwa Mindestpreise für chinesische Fahrzeuge.