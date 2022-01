Absatz der Premiummarken BMW fährt den Konkurrenten davon Stand: 11.01.2022 17:16 Uhr

Von den drei deutschen Premium-Autoherstellern hat BMW im vergangenen Jahr erneut die meisten Fahrzeuge verkauft. Geschrumpft sind dagegen die Absatzzahlen von Audi und Daimler. Und im Hintergrund lauert Tesla.

Mit 2,62 Millionen Neuzulassungen war das abgelaufene Jahr für die deutschen Autobauer das schlechteste seit 2010. Auch die Premiummarken haben Rückschläge erlitten - mit Ausnahme von BMW. Die Münchner konnten 2021 rund 2,2 Millionen Autos der Kernmarke verkaufen, knapp zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit geht die Krone erneut an die Weiß-Blauen. Daimler kam mit einem Absatzminus von fünf Prozent auf 2,05 Millionen Fahrzeuge auf den zweiten Platz, wie schon im Vorjahr.

Auch Audi hat durch die Chipkrise im Rennen der drei deutschen Premiumhersteller an Boden verloren und muss sich wieder mit dem dritten Platz begnügen. Die Volkswagen-Tochter verkaufte im vergangenen Jahr 1,68 Millionen Fahrzeuge, das sind 0,7 Prozent weniger als im ersten Corona-Jahr 2020.

Einbruch im vierten Quartal

Allein im vierten Quartal brach der Audi-Absatz um gut ein Drittel ein - noch stärker als bei der Konkurrenz in Stuttgart. Nach dem ersten Halbjahr hatte Audi noch auf Rekordkurs gelegen. Audi-Vertriebschefin Hildegard Wortmann sprach von einem herausfordernden Jahr: "Wenngleich die Halbleiterversorgung auch in den kommenden Monaten angespannt bleiben wird, gibt uns das kräftige Wachstum bei den Auslieferungen der E-Modelle Rückenwind für die weitere entschlossene Umsetzung unserer Roadmap." Zugleich verwies sie auf den hohen Auftragseingang sowie einen Rekord-Auftragsbestand.

Die Autoindustrie weltweit hat seit über einem Jahr mit der Halbleiterknappheit zu kämpfen. Audi musste deshalb, wie andere Hersteller, die Produktion immer wieder anhalten. BMW hatte die Versorgung mit Halbleitern besser im Griff. Ein Grund dafür ist nach Einschätzung von Analysten die besseren Beziehungen der Münchner mit ihren Lieferanten.

Zu spüren bekam Audi den Chipengpass vor allem in China: In der Volksrepublik verkaufte das Unternehmen 701.289 Fahrzeuge, das sind 3,6 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Für Europa meldete Audi ein Minus von 0,4 Prozent, vor allem wegen einer Schwäche auf dem Heimatmarkt Deutschland, wo es um 15,6 Prozent abwärts ging. In Deutschland spielten neben dem Halbleiterengpass auch Sondereffekte wegen einer Mehrwertsteuersenkung in der zweiten Jahreshälfte 2020 eine Rolle.

Tesla holt auf

In den USA wurden dagegen fünf Prozent mehr Autos an die Kunden übergeben. Kräftig aufwärts ging es zudem bei rein elektrisch angetriebenen Autos: 81.894 dieser Fahrzeuge wurden verkauft, das entspricht einem Plus von 57,5 Prozent. Audi hat angekündigt, bis 2025 mehr als 20 vollelektrische Modelle im Angebot zu haben. Ab 2026 sollen zudem keine neuen Verbrenner mehr auf den Markt kommen.

Bislang machen die deutschen Hersteller das Rennen im Premiumsegment immer unter sich aus. An diesem Dreikampf hat sich auch 2021 nichts geändert. Doch der US-Hersteller Tesla ist ihnen mit starkem Wachstum seiner E-Autos auf den Fersen. Analysten sagen für dieses Jahr, wenn das erste Werk der Kalifornier in Europa in Grünheide bei Berlin anläuft, einen Absatz von rund anderthalb Millionen Autos voraus.